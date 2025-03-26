Dünyaca ünlü ekonomistten TL yorumu: Erdoğan istikrar değil, kriz üretiyor

Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki ekonomi politikalarının ülkeyi krizden krize sürüklediğini savunarak, 2017'den bu yana TL'nin Dolar karşısında yüzde 91 değer kaybettiğini söyledi.

Dünyaca ünlü ekonomistten TL yorumu: Erdoğan istikrar değil, kriz üretiyor
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 10:26

Dünyaca ünlü ekonomist ve Goldman Sachs ile IMF'nin eski başekonomisti Robin Brooks, Türk Lirası'nın son yıllardaki değer kaybına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. 

Sosyal medya hesabından grafik destekli bir paylaşım yapan Brooks, 2017’den bu yana Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında yüzde 91 oranında değer kaybettiğini söyledi.

Brooks paylaşımında, “Türkiye bir gelişen piyasa süper gücü olmalıydı” ifadelerini kullanırken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki ekonomi politikalarının ülkeyi krizden krize sürüklediğini savundu. 

 

Brooks, "Erdoğan yönetiminde sadece birbiri ardına döviz krizleri, hiperenflasyon ve dalgalanmalar yaşanıyor" dedi.

Brooks, Erdoğan için sıkça kullanılan “istikrar sağladı” söyleminin ise bir yanılsama olduğunu belirterek, "Tam tersine, Erdoğan istikrar değil, istikrarsızlık yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Brooks, "2017'den bu yana Türk Lirası Dolar karşısında %91 değer kaybetti. Türkiye bir EM süper gücü olmalı, ancak Erdoğan yönetiminde sadece birbiri ardına döviz krizleri, hiperenflasyon ve dalgalanma yaşanıyor. Erdoğan'ın istikrar sağladığı fikri bir yanılsamadır. Tam tersini sağlıyor..." ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Robin Brooks #ekonomi

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