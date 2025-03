Dünyaca ünlü ekonomistten TL yorumu: Erdoğan istikrar değil, kriz üretiyor

Dünyaca ünlü ekonomist ve Goldman Sachs ile IMF'nin eski başekonomisti Robin Brooks, Türk Lirası'nın son yıllardaki değer kaybına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından grafik destekli bir paylaşım yapan Brooks, 2017’den bu yana Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında yüzde 91 oranında değer kaybettiğini söyledi.

Brooks paylaşımında, “Türkiye bir gelişen piyasa süper gücü olmalıydı” ifadelerini kullanırken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki ekonomi politikalarının ülkeyi krizden krize sürüklediğini savundu.

Since 2017, Turkish Lira has fallen 91% against the Dollar. Turkey should be an EM superpower, but under Erdogan it is only one currency crisis after another, hyperinflation and volatility. The idea that Erdogan provides stability is an illusion. He provides the opposite... pic.twitter.com/jp36HWDY4H