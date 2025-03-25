Küresel finans devinden kritik Türkiye ekonomisi açıklaması!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 14:54

Güncelleme: 25.03.2025 - 14:54

Küresel finans devi Morgan Stanley, Türkiye'nin borçlanmalarına yönelik stratejisinde kritik bir karar aldı. Önde gelen analistler Hande Küçük ve Arnav Gupta, ülkenin yatırım notunu "beğen" seviyesinden indirerek piyasalarda dikkat çeken bir hamle yaptı.

MERKEZ BANKASI VE FAİZ POLİTİKASI

Analistler, Merkez Bankası'nın piyasaları yatıştırma potansiyeline rağmen, artan risk primi nedeniyle yatırımcılara temkinli olmalarını önerdi. Carry trade stratejilerinde önemli bir değişim işareti veren rapor, gelecek dönem beklentilerini şekillendirdi.

BEKLENTİLER VE ÖNGÖRÜLER

Morgan Stanley, döviz baskılarının kontrol altında olması ve enflasyonist baskıların hafiflemesi durumunda Merkez Bankası'nın haziran ayında faiz indirimlerine başlayabileceğini öngördü. Raporda, offshore carry trade pozisyonlarındaki değişim de dikkat çekici bir analiz olarak öne çıktı.

PİYASALAR İÇİN KRİTİK ÖNGÖRÜLER

Yılsonu enflasyon tahmini: Yüzde 29

Yüzde 29 Yılsonu politika faizi beklentisi: Yüzde 33,5

Yüzde 33,5 Çözülen offshore carry trade pozisyonu: Yaklaşık 20 milyar dolar

YATIRIMCILARA MESAJ

Morgan Stanley analistleri, mevcut konjonktürde yatırımcılara "beklemelerini" tavsiye ederken, asimetrik faiz koridorunun belirsizliklere karşı tampon görevi görebileceğini vurguladı.