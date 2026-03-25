Dünyada yatırımcının uzaklaştığı altın, Türkiye’de hâlâ güvenli liman: Altın karaborsaya düştü

ABD ve İsrail’in Ortadoğu’da başlattığı çatışmaların sert dalgalanmalara neden olduğu piyasalardan biri de altın oldu. Dünya piyasalarında altının onsu 4 bin 402 dolara gerilerken Kapalıçarşı’da gram altın 6 bin 200 liraya kadar çekildi. Fiyatlardaki düşüş nedeni ile yurttaşlar güvenli liman olarak gördükleri altına yönelerek Türkiye’nin birçok ilinde kuyumculara ve Kapalıçarşı’ya akın etti. Piyasada artan talep nedeniyle gram altında karaborsa fiyatı 7 bin 500 TL’ye kadar çıktı.

Dünya ve Türkiye piyasalarında yaşanan gelişmeleri ekonomist ve para uzmanlarına sorduk. Ekonomist İris Cibre, altının savaş olunca yükseleceği kanısının hatalı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Belirsizlik ve varlık satışlarının olduğu dönemlerde, dolar talebi ile beraber likidite ihtiyacı dolayısıyla altın geriler. Belirsizlik devam ettiği ve dolar güçlü olduğu sürece altın üzerindeki baskı devam edebilir. Savaş bittiğinde ise zamanla savaş öncesi fiyatlara dönmesi olası” dedi.

TL ÇEKİP ALTIN ALIYORLAR

Ekonomist Arda Tunca da “Fiyatın böylesine sert bir düşüş ortaya koymasının nedeni, faiz ve doların savaş nedeniyle değişen hikâyesi. Faiz ve doların gücüne ilişkin beklentiler 2025’tekinin tersi yönünde gelişti” derken yüksek enflasyon koşullarının devam ettiği sürece fiyatın tarihi rekor düzeyinden uzak kalacağını belirtti.

Türkiye’deki gelişmeleri değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı Reşat Yılmaz ise fiyatların sağlıklı olmadığını söyleyerek “Karaborsa var. Gram altın tutarı 6 bin 500 olsa da serbest piyasada 7 bin 500-8 bin bandında” dedi. Yılmaz, bu seviyelerde altın alınmasını tavsiye etmediğini belirtti.

Altın ve para piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya ise altındaki sert düşüşün ardından yurttaşın bankalardan TL çekip altına koştuğunu, halkta panik olduğunu belirterek “Kapalıçarşı’da gram altın bulunmuyor. Türk halkı altını çok sevdiği için sadece buradaki yatırımcı altın alıyor. Sene sonu doların 50 TL olmasıyla birlikte gramın da 8 bin 500 civarında olacağını düşünüyorum” dedi.