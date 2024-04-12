Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Yayınlanma: 12.04.2024 - 14:46

Güncelleme: 12.04.2024 - 14:46

Forbes ekonomi dergisinin Hindistan sürümü Forbes India, ülke ekonomilerinin büyüklüğünü ölçmekte yararlanılan kriterlerden biri olan gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) dayanarak 10 Nisan tarihi itibarıyla dünyanın en büyük 20 ekonomisinin hangileri olduğunu açıkladı.

Gazete Duvar'ın derlediği habere göre, Listenin en üst sıralarında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin, Almanya, Japonya ve Hindistan yer alırken, Türkiye de en büyük 20 ekonomi listesinde kendine yer buldu.

Listedeki ülkeler ve 10 Nisan 2024 itibarıyla Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre ABD doları bazında GSYİH ve kişi başına GSYİH verileri şöyle…

1. ABD

GSYİH: 27.974 milyar dolar

Kişi başına GSYİH: 83,06 bin dolar

2. ÇİN

GSYİH: 18.566 milyar dolar

Kişi başına GSYİH: 13,16 bin dolar

3. ALMANYA

GSYİH: 4.730 milyar dolar

Kişi başına GSYİH: 56,04 bin dolar

4. JAPONYA

GSYİH: 4.291 milyar dolar

Kişi başına GSYİH: 34,55 bin dolar

5. HİNDİSTAN

GSYİH: 4.112 milyar dolar

Kişi başına GSYİH: 2,85 bin dolar

6. BİRLEŞİK KRALLIK

GSYİH: 3.592 milyar dolar

Kişi başına GSYİH: 52,43 bin dolar

7. FRANSA

GSYİH: 3.182 milyar dolar

Kişi başına GSYİH: 48,22 bin dolar

8. İTALYA

GSYİH: 3.182 milyar dolar

Kişi başına GSYİH: 38,93 bin dolar

9. BREZİLYA

GSYİH: 2.272 milyar dolar

Kişi başına GSYİH: 11,03 bin dolar

10. KANADA

GSYİH: 2.242 milyar dolar

Kişi başına GSYİH: 55,53 bin dolar

11. MEKSİKA

GSYİH: 1.992 milyar dolar

12. RUSYA

GSYİH: 1.924 milyar dolar

13. GÜNEY KORE

GSYİH: 1.784 milyar dolar

14. AVUSTRALYA

GSYİH: 1.696 milyar dolar

15. İSPANYA

GSYİH: 1.685 milyar dolar

16. ENDONEZYA

GSYİH: 1.541 milyar dolar

17. TÜRKİYE

GSYİH: 1.340 milyar dolar

18. HOLLANDA

GSYİH: 1.167 milyar dolar

19. SUUDİ ARABİSTAN

GSYİH: 1.112 milyar dolar

20. İSVİÇRE

GSYİH: 977,95 milyar dolar