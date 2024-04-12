Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Forbes India'nın 10 Nisan itibarıyla GSYİH'ye ilişkin IMF verilerine dayanarak yaptığı çalışma, 2024 yılında dünyanın en büyük ekonomilerinin hangileri olduğunu ortaya koydu.
Forbes ekonomi dergisinin Hindistan sürümü Forbes India, ülke ekonomilerinin büyüklüğünü ölçmekte yararlanılan kriterlerden biri olan gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) dayanarak 10 Nisan tarihi itibarıyla dünyanın en büyük 20 ekonomisinin hangileri olduğunu açıkladı.
Gazete Duvar'ın derlediği habere göre, Listenin en üst sıralarında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin, Almanya, Japonya ve Hindistan yer alırken, Türkiye de en büyük 20 ekonomi listesinde kendine yer buldu.
Listedeki ülkeler ve 10 Nisan 2024 itibarıyla Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre ABD doları bazında GSYİH ve kişi başına GSYİH verileri şöyle…
1. ABD
GSYİH: 27.974 milyar dolar
Kişi başına GSYİH: 83,06 bin dolar
2. ÇİN
GSYİH: 18.566 milyar dolar
Kişi başına GSYİH: 13,16 bin dolar
3. ALMANYA
GSYİH: 4.730 milyar dolar
Kişi başına GSYİH: 56,04 bin dolar
4. JAPONYA
GSYİH: 4.291 milyar dolar
Kişi başına GSYİH: 34,55 bin dolar
5. HİNDİSTAN
GSYİH: 4.112 milyar dolar
Kişi başına GSYİH: 2,85 bin dolar
6. BİRLEŞİK KRALLIK
GSYİH: 3.592 milyar dolar
Kişi başına GSYİH: 52,43 bin dolar
7. FRANSA
GSYİH: 3.182 milyar dolar
Kişi başına GSYİH: 48,22 bin dolar
8. İTALYA
GSYİH: 3.182 milyar dolar
Kişi başına GSYİH: 38,93 bin dolar
9. BREZİLYA
GSYİH: 2.272 milyar dolar
Kişi başına GSYİH: 11,03 bin dolar
10. KANADA
GSYİH: 2.242 milyar dolar
Kişi başına GSYİH: 55,53 bin dolar
11. MEKSİKA
GSYİH: 1.992 milyar dolar
12. RUSYA
GSYİH: 1.924 milyar dolar
13. GÜNEY KORE
GSYİH: 1.784 milyar dolar
14. AVUSTRALYA
GSYİH: 1.696 milyar dolar
15. İSPANYA
GSYİH: 1.685 milyar dolar
16. ENDONEZYA
GSYİH: 1.541 milyar dolar
17. TÜRKİYE
GSYİH: 1.340 milyar dolar
18. HOLLANDA
GSYİH: 1.167 milyar dolar
19. SUUDİ ARABİSTAN
GSYİH: 1.112 milyar dolar
20. İSVİÇRE
GSYİH: 977,95 milyar dolar
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