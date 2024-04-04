‘Seçim yenilgisinin nedeni ekonomi’ söylemlerine Mehmet Şimşek itiraz etti: ‘Günah keçisi değil’

Yayınlanma: 04.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2024 - 04:00

4 saatten fazla süren toplantıda, “seçim yenilgisinin en önemli nedeninin ekonomi” olduğuna yönelik söylemlere, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten itiraz geldi. Şimşek’in toplantıda, “Günah keçisi sadece ekonomi değil. Ekonominin yanında seçim yenilgisinin altında sosyolojik ve siyasal nedenler de var.



Uyguladığımız ekonomi politikasında esas hedefimiz yüksek enflasyon ile mücadele. Enflasyon aşağı düşmeden alımgücü artmaz” çıkışını yaptığı belirtildi. Şimşek’in uygulanan ekonomi yönetiminin “aynen devam etmesi gerektiği” değerlendirmesinin ardından da Erdoğan’ın, “Şimşek’e destek verdiği” ve “Ekonomi politikasına devam. Enflasyon hedefi gerçekleştirilmeli, toplum rahatlatılmalı” yanıtını verdiği iddia ediliyor.

FATURAYI KESECEK

Kurmaylarına “kibir hastalığı” uyarısı yapan Erdoğan’ın, “partisinde bir değişim yaşanabileceğinin de sinyalini verdiği” ve süreçte yalnızca AKP’nin yönetiminde ve kabinede değil, AKP’nin il ve ilçe teşkilatlarında da “değişimin olabileceği” konuşuluyor. AKP kulislerinde, “Cumhurbaşkanımız, seçimde sorumlu herkese faturayı kesecek” değerlendirmeleri de yapılıyor.

