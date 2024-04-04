‘Seçim yenilgisinin nedeni ekonomi’ söylemlerine Mehmet Şimşek itiraz etti: ‘Günah keçisi değil’
31 Mart yerel seçimlerinde “ağır yenilgi” alan AKP, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yaptı.
4 saatten fazla süren
toplantıda, “seçim yenilgisinin en
önemli nedeninin ekonomi” olduğuna
yönelik söylemlere, Hazine ve
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten
itiraz geldi. Şimşek’in
toplantıda, “Günah keçisi
sadece ekonomi değil.
Ekonominin yanında
seçim yenilgisinin
altında sosyolojik
ve siyasal
nedenler de var.
Uyguladığımız ekonomi politikasında esas hedefimiz yüksek enflasyon ile mücadele. Enflasyon aşağı düşmeden alımgücü artmaz” çıkışını yaptığı belirtildi. Şimşek’in uygulanan ekonomi yönetiminin “aynen devam etmesi gerektiği” değerlendirmesinin ardından da Erdoğan’ın, “Şimşek’e destek verdiği” ve “Ekonomi politikasına devam. Enflasyon hedefi gerçekleştirilmeli, toplum rahatlatılmalı” yanıtını verdiği iddia ediliyor.
FATURAYI KESECEK
Kurmaylarına “kibir hastalığı”
uyarısı yapan Erdoğan’ın, “partisinde
bir değişim yaşanabileceğinin
de sinyalini verdiği” ve süreçte
yalnızca AKP’nin yönetiminde
ve kabinede değil, AKP’nin il ve
ilçe teşkilatlarında da “değişimin
olabileceği” konuşuluyor.
AKP kulislerinde,
“Cumhurbaşkanımız,
seçimde sorumlu herkese
faturayı kesecek”
değerlendirmeleri de
yapılıyor.
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