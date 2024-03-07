Dünyanın en değerli bankaları belli oldu! Türkiye'den 7 banka var: İşte o bankalar...

Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:59

Güncelleme: 07.03.2024 - 12:18

Brand Finance, "Banking 500 - 2024" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasının toplam değeri 1,44 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Çinli bankalar, dünyanın en değerli markaları arasında ilk dört sırada yer alırken, 71,8 milyar dolar değeriyle ICBC, 2023’te olduğu gibi 2024’te de zirvedeki yerini korudu.

ICBC’yi sırasıyla Hina Construction Bank, Agricultural Bank of China ve Bank of China izlerken Ekomomim'in aktardığına göre, Bank of America en değerli bankacılık markaları arasında 5. sırada yer aldı.

ABD bankası Wells Fargo 35,8 milyar dolar değeriyle listede kendisine 6’ncı sırada yer bulurken, 7’nci Chase, 8’inci Citi, 9’uncu J.P. Morgan, 10’uncu ise China Merchants Bank oldu.

Araştırma şirketi Brand Finance'in yayınladığı listeye göre, Türkiye’den ilk 500 içinde 7 banka var.

Türkiye İş Bankası, geçen yıla göre yüzde 17 artan 859 milyon dolarlık marka değeriyle Türkiye’nin en değerli bankası olarak küresel sıralamada 223. sırada konumlandı.

Listeye giren diğer bankalar ve sıralamaları şöyle:

231- Garanti BBVA

261- Ziraat Bankası

280- Yapı Kredi

299- Akbank

412- Vakıfbank

420- Halkbank