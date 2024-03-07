Dünyanın en değerli bankaları belli oldu! Türkiye'den 7 banka var: İşte o bankalar...

Araştırma şirketi Brand Finance, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasını açıkladı. Araştırmaya göre, ilk 4'te Çinli bankalar yer aldı. 500 banka arasında Türkiye'den de 7 banka var. İşte o bankalar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:59
Dünyanın en değerli bankaları belli oldu! Türkiye'den 7 banka var: İşte o bankalar...
Abone Ol google-news

Brand Finance, "Banking 500 - 2024" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasının toplam değeri 1,44 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Çinli bankalar, dünyanın en değerli markaları arasında ilk dört sırada yer alırken, 71,8 milyar dolar değeriyle ICBC, 2023’te olduğu gibi 2024’te de zirvedeki yerini korudu.

ICBC’yi sırasıyla Hina Construction BankAgricultural Bank of China ve Bank of China izlerken Ekomomim'in aktardığına göre, Bank of America en değerli bankacılık markaları arasında 5. sırada yer aldı.

ABD bankası Wells Fargo 35,8 milyar dolar değeriyle listede kendisine 6’ncı sırada yer bulurken, 7’nci Chase, 8’inci Citi, 9’uncu J.P. Morgan, 10’uncu ise China Merchants Bank oldu.

Araştırma şirketi Brand Finance'in yayınladığı listeye göre, Türkiye’den ilk 500 içinde 7 banka var.

Türkiye İş Bankası, geçen yıla göre yüzde 17 artan 859 milyon dolarlık marka değeriyle Türkiye’nin en değerli bankası olarak küresel sıralamada 223. sırada konumlandı.

Listeye giren diğer bankalar ve sıralamaları şöyle:

231- Garanti BBVA 

261- Ziraat Bankası 

280- Yapı Kredi 

299- Akbank 

412- Vakıfbank

420- Halkbank


Brand Finance haberleri Çin haberleri türkiye haberleri türkiye iş bankası haberleri Garanti BBVA haberleri Ziraat Bankası haberleri yapı kredi haberleri vakıfbank haberleri

İlgili Haberler

Vakıfbank, yurtdışından yeni kaynak buldu

Vakıfbank, yurtdışından yeni kaynak buldu
Merkez Bankası'ndan bankalara 'dolar' telefonu

Merkez Bankası'ndan bankalara 'dolar' telefonu
'Sabır' istedi... Bakan Şimşek'ten 'Merkez Bankası' ve 'enflasyon' mesajı

'Sabır' istedi... Bakan Şimşek'ten 'Merkez Bankası' ve 'enflasyon' mesajı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

5 kişilik aile yok olmuştu... Pendik TEM Otoyolu'ndaki korkunç kazada flaş gelişme!

5 kişilik aile yok olmuştu... Pendik TEM Otoyolu'ndaki korkunç kazada flaş gelişme!
Settar Tanrıöğen’den bir kötü haber daha geldi

Settar Tanrıöğen’den bir kötü haber daha geldi
Seksenler'in 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Seksenler'in 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Arda Turan’dan ‘Galatasaray’ itirafı: ‘Orada yetiştim ama…’

Arda Turan’dan ‘Galatasaray’ itirafı: ‘Orada yetiştim ama…’
Erdoğan isim vermeden Yeniden Refah'a yüklendi: 'Gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz'

Erdoğan isim vermeden Yeniden Refah'a yüklendi: 'Gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz'
Rekabet Kurulu’ndan bahis sitesi Nesine’ye rekor ceza!

Rekabet Kurulu’ndan bahis sitesi Nesine’ye rekor ceza!
TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı: ‘Otobüs, TEM kenarında indirdi’ iddiası

TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı: ‘Otobüs, TEM kenarında indirdi’ iddiası
FIFA’dan transfer yasağı cezası: Süper Lig ekibi 3 dönem transfer yapamayacak

FIFA’dan transfer yasağı cezası: Süper Lig ekibi 3 dönem transfer yapamayacak