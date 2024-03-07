Vakıfbank, yurtdışından yeni kaynak buldu

Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:13

Güncelleme: 07.03.2024 - 11:13

Vakıfbank, uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar değerinde fonlama işlemi gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar değerinde 3 yıl vadeli yeni bir fonlama işlemine imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih geçen yıl 6,3 milyar dolar ile en çok taze kaynağı Türkiye'ye getiren banka olduklarını belirterek, "Bu yıla da hızlı bir giriş yaparak uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar tutarında ve 3 yıl vadeli yeni bir fonlama işlemine imza attık, Geçen yıl ağustos ayında yine başka bir uluslararası banka ile gerçekleştirdiğimiz teminatlı fonlama işleminde olduğu gibi, bu işlem özelinde de alışılmış işlemlere kıyasla hem vadeyi 3 yıl gibi oldukça uzun bir seviyeye hem de işlem büyüklüğünü bir eurobond ihracı eşdeğerine çıkarmayı başardık. Söz konusu işlem ayrıca alternatiflerine kıyasla çok daha uygun maliyetli olması açısından da dikkat çekmektedir" yorumunu yaptı.

Geçen yıl eylül ayında gerçekleştirdikleri sürdürülebilir eurobond işleminin ardından pek çok Türk bankasının sırasıyla piyasaya geldiğini gördüklerini hatırlatan Üstünsalih şunları kaydetti:

"Bu anlamda Türkiye'ye ve Türk bankalarına yönelik yatırımcı ilgisinin giderek arttığını ve likidite girişindeki pozitif momentumun altı ay öncesine bile kıyasla fiyatlamalara yansıdığını memnuniyetle belirtmek isterim. Yılın ikinci yarısında derecelendirme kuruluşlarından beklediğimiz olumlu adımların Türk ihraççılarına yönelik yatırımcı talebini daha da iyileştirmesini ve buna paralel olarak fiyatlamalara da olumlu yansımasını bekliyoruz. Türkiye'nin 2 büyük bankasından biri ve uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankası olarak biz de bu alandaki fırsatları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle söz konusu fonlama özelinde, işleme taraf olan yatırımcımıza, VakıfBank'a ve ülkemize duyduğu güven nedeniyle bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum."???????