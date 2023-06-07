Son dakika... Rekor serisi sürüyor: Dolar 22 lirayı geçti! İşte 7 Haziran döviz fiyatları, dolar ve Euro'da son durum...
Son dakika haberi... Piyasalar seçimlerin sonuçlanmasıyla hareketlenirken, döviz kurunda 7 Haziran'da da rekor geldi. Dolar/TL, gece yarısı 22,06 seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi. Euro/TL ise hızla 23,59 seviyesine geldi.
Döviz kurlarındaki yükseliş durdurulamıyor. Türk Lirası ise günden güne değer kaybetmeye devam ediyor.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş ivmesi şiddetlenirken, dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırıyor.
DOLAR 22 TL'Yİ AŞTI
Bu hafta tarihinde ilk kez 21 TL sınırını aşan dolar, düşük hacimli piyasa gece yarısı da 22,06 seviyesine ulaşarak rekor yeniledi.
EURO 24 TL'Yİ ZORLUYOR
Bir süredir 22 TL'nin üzerinde işlem gören Euro da bugün tarihi zirvesini gördü.
Euro/TL, bugün 23 TL eşiğini ilk kez geçerek, 23,59 seviyesine kadar çıktı.
DOLAR, EURO VE ALTINDA SON DURUM
Saat 07.04 itibarıyla;
Dolar/TL 22,1739
Euro/TL 23,8728
Gram altın 1.400,13 seviyesinde işlem görüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- THY çalışanı veda mektubu bırakıp intihar etti!
- Fatih Portakal'dan asgari ücret kulisi: Rakamı açıkladı
- Beşiktaş'tan emektar kaptana veda töreni!
- İYİ Parti'de üst düzey istifa!
- Motosiklet satın alacaklar dikkat! 125 cc'de tezgâh!
- Acı haberi Irmak Ünal duyurdu: Bizlere veda etti
- AİHM'den 'hak ihlali' kararı
- 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
- Röportaj polemiği dikkat çekti: 'Akıllı olacaksınız'
- Ünlü ekonomist aktardı: Mehmet Şimşek'ten itiraf