Dünyanın en zengin 10 insanı belli oldu: Toplam servetleri 2,5 trilyon doları aştı!

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, dünyanın en zengin iş insanı listesinde zirvede Tesla’nın sahibi Elon Musk yer aldı. 16 Aralık itibarıyla dünyanın en zengin 10 iş insanının toplam serveti 2 trilyon 536 milyar dolara yükselirken, bu grubun serveti yıl başından bu yana 558,9 milyar dolar arttı.

Endeks verileri, dünyanın en zengin 10 isminden 9’unun ABD, 1’inin ise Fransa menşeli olduğunu ortaya koydu. Listede yer alan milyarderlerin 8’inin teknoloji sektöründe faaliyet göstermesi dikkat çekti.

MUSK ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Listenin ilk sırasında yer alan Elon Musk, yılın başından bu yana servetini 205 milyar dolar artırarak 638 milyar dolara çıkardı ve “dünyanın en zengin kişisi” unvanını korudu. Musk, bu artışla aynı zamanda servetini en fazla büyüten isim oldu.

Musk’ı, 265 milyar dolarlık servetiyle Google’ın kurucu ortaklarından Larry Page izledi. Page’in serveti yıl başından bu yana 96,8 milyar dolar arttı. Üçüncü sırada ise yine Google’ın kurucularından Sergey Brin yer aldı. Brin’in serveti bu dönemde 88,2 milyar dolar artışla 247 milyar dolara ulaştı.

BEZOS VE ELLISON İLK BEŞTE

Amazon’un sahibi Jeff Bezos, 246 milyar dolarlık servetiyle listenin dördüncü sırasında yer aldı. Bezos’un serveti yılın başından bu yana 7 milyar dolar arttı. Beşinci sıradaki Oracle kurucusu Larry Ellison ise 238 milyar dolarlık servetiyle listede yer alırken, Ellison’ın serveti bu dönemde 46,1 milyar dolar yükseldi.

Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg’in serveti 21,5 milyar dolarlık artışla 229 milyar dolara çıkarken, Fransız lüks moda markalarının sahibi Bernard Arnault’un serveti 26,1 milyar dolar artarak 202 milyar dolar oldu.

NVIDIA CEO’SU LİSTEDE 9’UNCU SIRADA

Listenin sekizinci sırasında, Microsoft’un eski CEO’su Steve Ballmer yer aldı. Ballmer’ın serveti söz konusu dönemde 19 milyar dolar artışla 166 milyar dolara ulaştı.

Dokuzuncu sırada ise dünyanın en değerli şirketi Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang bulunuyor. Huang’ın serveti yıl başından bu yana 39 milyar dolar artarak 153 milyar dolara çıktı. Nvidia, teknoloji ve yarı iletken sektöründeki “yüksek değerleme” endişelerine rağmen, 16 Aralık itibarıyla 4 trilyon 292 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi konumunu korudu.

Listenin onuncu sırasında yer alan ünlü yatırımcı Warren Buffett, 152 milyar dolarlık servetiyle sıralamadaki yerini sürdürürken, servetini yıl başından bu yana 10,2 milyar dolar artırdı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, 16 Aralık itibarıyla sıralamalar şöyle: