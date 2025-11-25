Dünyanın en zengin ikinci kişisi değişti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.11.2025 11:17:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Larry Page, Alphabet hisselerindeki yükselişle dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu. Servetini hızlı şekilde artıran Page, teknoloji dünyasındaki diğer milyarderleri geride bırakmayı sürdürdü.

Google LLC’nin kurucu ortağı Larry Page, Alphabet Inc. hisselerindeki yükselişin ardından Oracle Corp. kurucusu Larry Ellison’ı geride bırakarak dünyanın en zengin ikinci kişisi konumuna yükseldi.

Forbes verilerine göre Page’in serveti, pazartesi günü bir günde 8,7 milyar dolar artarak yaklaşık 255 milyar dolara ulaştı. Son beş yılda serveti dört kattan fazla büyüyerek 261 milyar dolar seviyesine yaklaştı.

 

Page kısa süre önce Amazon Inc. kurucusu Jeff Bezos’u (238,5 milyar dolar) ve Google’ı birlikte kurduğu Sergey Brin’i (241,9 milyar dolar) geride bıraktı. Listenin zirvesinde ise Tesla Inc. CEO’su Elon Musk, 475,5 milyar dolarlık servetiyle yer almaya devam ediyor.

