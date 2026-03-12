Dünyanın en zenginleri 2026 yılına kayıpla başladı: Milyarlarca dolar kaybettiler!

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, 2026 yılına girişte dünyanın en zengin isimleri servetlerinde düşüş yaşadı. Alphabet’in kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Oracle kurucusu Larry Ellison, LVMH patronu Bernard Arnault, Nvidia CEO’su Jensen Huang ve Berkshire Hathaway CEO’su Warren Buffett, yılın ilk ayında servet kaybı yaşayan milyarderler arasında yer aldı.

EN BÜYÜK KAYIP LARRY ELLİSON’DA

Oracle kurucusu Larry Ellison, yıl başından bu yana en fazla servet kaybı yaşayan isim oldu. Ellison’ın serveti 47 milyar dolar azalarak 200 milyar dolara geriledi. Bu düşüşte Oracle hisselerinin yıl başından bu yana yüzde 23 değer kaybetmesi etkili oldu. Yatırımcıların şirketin yapay zekâ altyapısına yönelik büyük yatırımlarının beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağı konusundaki temkinli tutumu da bu gerilemede rol oynadı. Ancak şirketin açıkladığı bilanço sonrası Oracle hisseleri çarşamba günü piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 10 yükseldi.

JEFF BEZOS’UN SERVETİ GERİLEDİ

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un serveti de 2026 yılında düşüş gösterdi. Amazon hisselerinin yaklaşık yüzde 7 değer kaybetmesi, Bezos’un servetinin 15 milyar dolar azalarak 239 milyar dolara gerilemesine neden oldu. Şirketin yapay zekâ yatırımlarına yönelik yüksek harcama planları da yatırımcıların dikkatini çekiyor. Amazon, bu yıl mikroçipler, veri merkezleri ve yapay zekâ ekipmanları için yaklaşık 200 milyar dolar harcama yapmayı planlıyor.

STEVE BALLMER’IN SERVETİNDEN 25 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

Microsoft’un eski CEO’su Steve Ballmer da servet kaybı yaşayan isimler arasında yer aldı. Microsoft hisselerinin yıl başından bu yana yüzde 16 düşmesi, Ballmer’ın servetinden yaklaşık 25 milyar dolar silinmesine yol açtı ve toplam serveti 143 milyar dolar seviyesine geriledi. Piyasada yapay zekâ araçlarının uzun vadede Microsoft’un Office yazılım paketine olan talebi etkileyebileceği yönünde tartışmalar arttı.

BERNARD ARNAULT DA KAYIP YAŞADI

LVMH patronu Bernard Arnault’un serveti 42 milyar dolar azalarak 166 milyar dolara düştü. LVMH hisseleri yıl başından bu yana yüzde 22 geriledi. Bu düşüşte küresel ekonomik büyüme endişeleri ve İran’daki savaşın uluslararası ticaret ile turizmi olumsuz etkileyebileceği korkuları rol oynadı.

SERVETİNİ ARTIRAN İKİ İSİM

2026 yılında dünyanın en zengin 10 kişisi arasında servetini artırmayı başaran yalnızca iki isim bulunuyor. Bunlardan biri Elon Musk oldu. Musk’ın serveti yıl başından bu yana 44 milyar dolar artarak 664 milyar dolara yükseldi. SpaceX ve xAI şirketlerindeki değer artışı bu büyümede etkili oldu. Tesla hisselerinin yüzde 11 gerilemesine rağmen Musk’ın diğer yatırımlarındaki değer artışı toplam servetini artırdı.

Servetini artıran bir diğer isim ise Walmart varisi Jim Walton oldu. Walton’ın serveti 12 milyar dolar artarken, Walmart hisseleri yıl başından bu yana yüzde 12 yükseldi. Walmart’ın e-ticaret faaliyetlerindeki büyüme ve yapay zekâ yatırımlarına yönelik beklentiler, hisse performansını destekleyen başlıca faktörler arasında yer aldı.