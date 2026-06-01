Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi: Zirveye tırmanan o isimler dikkat çekti

Mayıs ayı, küresel piyasalarda milyarderler için güçlü bir dönem oldu. S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 8’lik yükselişler görülürken, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 1 Haziran itibarıyla 2,9 trilyon dolara ulaştı.

Toplam servet, bir önceki aya göre yaklaşık 220 milyar dolar artış gösterdi. En büyük kazancı ise Oracle kurucularından Larry Ellison elde etti.

TEKNOLOJİ MİLYARDERLERİNİN SERVETİ SERT ARTTI

Larry Ellison, mayıs ayında servetine 71 milyar dolar ekleyerek toplam varlığını yaklaşık 276 milyar dolara çıkardı ve yeniden en zengin beş isim arasına girdi. Artışın temel nedeni, yapay zekaya yönelik güçlü talep ve Oracle’ın veri merkezi yatırımları oldu.

Ellison’ın yaklaşık yüzde 40 hissesine sahip olduğu Oracle, mayıs ayında yüzde 40 değer kazandı. Şirket ayrıca ABD Savaş Bakanlığı ile yapay zeka teknolojilerinin kullanımına yönelik bir anlaşma açıkladı.

MICHAEL DELL VE NVIDIA ETKİSİ

Mayıs ayının ikinci büyük kazananı Michael Dell oldu. Dell, servetine 67 milyar dolar ekledi. Dell Technologies’in yapay zeka sunucu gelirlerinin yıllık bazda yüzde 757 artması, şirket hisselerini yukarı taşıdı.

Genel olarak Dell hisseleri mayıs ayında yüzde 100’ün üzerinde yükseldi ve şirket tarihindeki en güçlü performanslardan birini kaydetti.

MUSK, ZUCKERBERG VE DİĞER TEKNOLOJİ DEVLERİ

Mark Zuckerberg, servetine 7 milyar dolar eklemesine rağmen yedinci sıraya geriledi. Meta hisseleri yalnızca yüzde 3 artış gösterdi ve yapay zeka yatırımları ile işten çıkarmalar arasındaki denge yatırımcı ilgisini sınırladı.

Elon Musk ise mayıs ayında servetine 53 milyar dolar ekleyerek toplam varlığını yaklaşık 835 milyar dolara yükseltti. Tesla hisseleri yüzde 14 artarken, SpaceX’in olası halka arz süreci yatırımcı beklentilerini güçlendirdi.

Şirketin 1,8 trilyon dolar değerleme hedeflediği, bu rakamın küresel halka arz tarihindeki en yüksek seviyelere yaklaşabileceği belirtiliyor.

İLK 10 SIRALAMADA DEĞİŞİM

Mayıs ayında Bernard Arnault ve Steve Ballmer yeniden ilk 10’a döndü. LVMH hisselerindeki toparlanma Arnault’u dokuzuncu sıraya taşırken, Microsoft hisselerindeki yükseliş Ballmer’ı onuncu sıraya çıkardı.

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 KİŞİSİ (1 HAZİRAN 2026)

Elon Musk — 835 milyar dolar (Tesla, SpaceX) Larry Page — 309 milyar dolar (Google) Sergey Brin — 285 milyar dolar (Google) Jeff Bezos — 277 milyar dolar (Amazon) Larry Ellison — 276 milyar dolar (Oracle) Michael Dell — 244 milyar dolar (Dell Technologies) Mark Zuckerberg — 217 milyar dolar (Meta) Jensen Huang — 182 milyar dolar (Yarı iletkenler) Bernard Arnault — 148 milyar dolar (LVMH) Steve Ballmer — 141 milyar dolar (Microsoft)

EN ZENGİN KİŞİ ELON MUSK OLARAK KALDI

1 Haziran 2026 itibarıyla dünyanın en zengin kişisi Elon Musk oldu. Musk, Tesla ve SpaceX üzerinden elde ettiği servetle zirvedeki yerini korudu.

EN ZENGİN KADIN ALICE WALTON

Dünyanın en zengin kadını Walmart kurucusu Sam Walton’ın kızı Alice Walton oldu. Serveti yaklaşık 123 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Walton, servetini büyük ölçüde Walmart hisselerinden elde ediyor.