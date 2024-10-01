DÜNYA'nın 'maaş' manşeti tepki çekti... Prof. Dr. Aziz Çelik: 'Böyle hesap olmaz! Böyle habercilik olmaz!'

Yayınlanma: 01.10.2024 - 12:05

Güncelleme: 01.10.2024 - 12:11

Ekonomi gazetesi DÜNYA'nın emeklileri hedef gösterdiği bugünkü manşet haberi (01.10.2024) tepkilere yol açtı.

Gazetenin haberinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı istatistikleri dayanak gösterilerek "Türkiye’nin nüfusu 85.3 milyon; devletten maaş alan kişi sayısı 21.7 mil­yon. Buna göre her 4 kişiden biri devletten geçiniyor. Sosyal Gü­venlik Kurumu (SGK) verileri­ne göre Türkiye’de 16 milyon 437 bin 571 kişi emekli maaşı alıyor" denildi.

Gazetenin "Devlet 21.700.644 kişiye maaş ödüyor" başlığıyla manşetine taşıdığı haber üzerine tepki gösteren isimlerden biri de Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik oldu.

Gazetenin ilgili haberinin ciddiyetsiz, bilim dışı ve manipülatif olduğunu belirten Prof. Dr. Çelik, "Emekliler maaş almaz. Emekliler istihdamda değildir. Emekliler sosyal güvenlik kurumlarından aylık alır. Devlet sadece 5,3 milyon memur ve işçiye maaş ve ücret ödüyor. Emekli aylığı maaş değildir. Emekli aylığını devlet ödemiyor!" dedi.

"HABER DEĞERİ BİLE YOK"

Çelik, açıklamasının devamında emekli aylıklarının nasıl ödendiğini şöyle ayrıntılandırdı:

"Sosyal güvenlik kurumlarının gelirleri de esas olarak primlerden ve kamu katkısından oluşur. Türkiye'de sosyal güvenlik kurumunun (SGK) emeklilik ve sağlık harcamlarının yüzde 86,6'sı prim gelirlerinden oluşmaktadır. Bu oran 2022'de (EYT'den önce) yüzde 76,1 idi. Haberi hazırlayanlar dikkat etselerdi SGK'nin gelir-gider dengesinin düzelmiş olduğunu göreceklerdi.

Prim gelirleri ihsan veya hükümet ödemesi değildir. Çalışanlar adına yatırılan sosyal güvenlik katkılarıdır. Dolayısıyla yüzde 86,6'sı prim gelirlerinden ödenen emekli aylıklarını devlet ödüyormuş gibi yazmak ya ciddiyetsizlik ve ya bilgisizliktir. İkisi de vahim!

Öte yandan böyle bir elma-armut toplamasının haber değeri bile yoktur. Çünkü emeklileri hesaba katarsanız Almanya'da 100 kişiden 34'ü Fransa'da ise yüzde 39'u devletten maaş alıyor!

"ÜÇ KURUŞ AYLIĞI DAHA DA KISMAYA BAHANE OLUR"

Aziz Çelik, habere tepkisini şöyle sürdürdü:

"Dünya'daki haberin üslubunu kullanacak olursak bu ülkelerde "devlette maaş alanların" oranı Türkiye'den çok yüksek. Ancak Bu ülkelerde kimsenin aklında "emekliler devletten maaş" alıyor diye haber yapmak gelmez. Çünkü bu gayri ciddi olur.

Böyle hesap olmaz! Böyle habercilik olmaz! Sosyal güvenlik veya kamu istihdamı alanında haber yapıyorsanız sosyal güvenlik ve çalışma ekonomisi kavramlarından bihaber olamazsınız.

Böyle safsata haberler sosyal güvenlik harcamalarının abartılmasından başka bir işe yaramaz. Bu tip haberler emeklilerin aldığı üç kuruş aylığı daha da kısmanın bahanesi olur.

Bu tip haberler üniversitelerde çalışma ekonomisi ve sosyal güvenlik ve elbette gazetecilik bölümlerinde "vaka" olarak okutulmalı. Tek yararları bu olur!"