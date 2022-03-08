Dur durak bilmiyor... Benzin ve motorine büyük zam kapıda!

08 Mart 2022 Salı, 09:38

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde gelen zamlar dur durak bilmiyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldiğini duyurmuştu.

Bu gece yeni bir zammın daha gelmesi bekleniyor. KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre, benzine 1 lira 7 kuruş, motorine ise 1 lira 59 kuruş zam gelecek. Zamlar pompaya yansıyacak.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı, dün gün içinde 139 dolara kadar yükselmişti.