Dur durak bilmiyor... LPG'ye büyük zam yolda!

04 Nisan 2022 Pazartesi, 09:24

Gıdadan giyime, yakıttan elektriğe kadar her kaleme yansıyan zamlar yurttaşların belini bükmeye devam ediyor.

Akaryakıta gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. KRT'den Olcay Aydilek'in sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, LPG'ye bugün zam gelmesi bekleniyor. Kaynaklar LPG'ye gelen zammın 63 kuruş olacağını ifade etti.

LPG'nin güncel fiyatı 11.30 seviyesinde seyrederken yeni yapılacak zamla birlikte 12 liraya yaklaşması bekleniyor.