Dur durak bilmiyor... LPG'ye büyük zam yolda!
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, LPG'ye (Otogaza) 63 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Gıdadan giyime, yakıttan elektriğe kadar her kaleme yansıyan zamlar yurttaşların belini bükmeye devam ediyor.
Akaryakıta gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. KRT'den Olcay Aydilek'in sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, LPG'ye bugün zam gelmesi bekleniyor. Kaynaklar LPG'ye gelen zammın 63 kuruş olacağını ifade etti.
LPG'nin güncel fiyatı 11.30 seviyesinde seyrederken yeni yapılacak zamla birlikte 12 liraya yaklaşması bekleniyor.
Video Haberler
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
- Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın
- Sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda evlendiler
- Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
- İki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
- Denizde erkek cesedi bulundu
- Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
- Bulgaristan vatandaşları Edirne'den sonra Tekirdağ'da
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
En Çok Okunan Haberler
- 'Seneye Beşiktaş'ta yoklar'
- Altın fiyatlarında son durum: Düşüş sürüyor
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
- Petrol fiyatında artış!
- İki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
- CHP'li eski belediye başkanı yaşamını yitirdi
- Meteoroloji uyardı: İstanbul için saat verdi!
- Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü