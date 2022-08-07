Dürtmen Yaylas'nda çilek coşkusu
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alaçam İlçe Müdürlüğü tarafından 1400 rakımlı Dürtmen Yaylası’nda düzenlenen Çilek Festivali, Samsun milletvekillerinin de katılımıyla kutlandı.
Törende yapılan konuşmalara göre geçen yıl Samsun’da 551 ton çilek üretildi.
Ayrıca Alaçam’da çilek projesine 214 bin TL bütçe desteği verilirken Dürtmen Yaylası’nda 20 dekar yeni çilek alanı kuruldu.
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