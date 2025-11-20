Düşük gelirli ailelere 'vatandaşlık maaşı' uygulaması yolda! Sistem nasıl işleyecek?

Aylık geliri belirli bir tutarın altında kalan ailelere düzenli maaş verilmesini öngören Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için hazırlıklar hızlandı. Çalışmaları başlarken, düşük gelirli hanelere “vatandaşlık maaşı” verilmesi hedefleniyor. Uygulamanın 2026’da hayata geçmesi planlanıyor.

PİLOT UYGULAMA ÖNCE BEL İRLİ İLLERDE

Çalışma sürecinin önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor. Sabah Gazetesi’nin aktardığı bilgiye göre sistem, ilk etapta pilot illerde uygulanacak. Ardından Türkiye geneline yayılacak. Pilot bölgelerin seçiminde milli gelirin en düşük olduğu iller, deprem bölgesi ve büyük şehirlerdeki yoğun kent yoksulluğu dikkate alınacak.

GELİR SINIRI BELİRLENECEK

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, Aile Sosyal Destek Programı ile uyumlu bir yapı kurarak “Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı” verilmesini içeriyor. Bunun için öncelikle yıllık bir gelir sınırı belirlenecek. Bu sınır yoksulluk seviyesine veya asgari ücret benzeri bir rakama göre oluşturulacak.

FARK MAAŞ OLARAK ÖDENECEK

Geliri belirlenen yıllık sınırın altında kalan hanelere aradaki fark kadar ödeme yapılacak. Örneğin sınır 20 bin TL, ailenin geliri 16 bin TL ise devlet tarafından aylık 4 bin TL destek sağlanacak. Hiç geliri olmayan ailelere ise iş bulunana kadar belirlenen tutar üzerinden düzenli maaş bağlanacak. Sistem, gelirden en düşük pay alan kesimlerin durumunu iyileştirerek gelir dağılımının güçlendirilmesini amaçlıyor.

OVP'DE DE YER ALMIŞTI

Uygulama, Orta Vadeli Plan’da da “Aile odaklı, fert başına asgari bir geliri garanti edecek ve işgücüne katılıma engel olmayacak bütünleşik sosyal yardım programı pilot proje ile başlatılacaktır” ifadeleriyle yer almıştı.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?