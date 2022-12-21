Düzce depremi sonrası DASK sahiplerine 100 milyon TL ödeme
DASK'tan yapılan açıklamada hasar dosyalarının yüzde 75’inin inceleme süreci tamamlandığı belirtildi. Kurum Zorunlu Deprem Sigortası sahiplerine toplam 100 milyon TL hasar ödemesi yapıldığını açıkladı.
Düzce depreminin ardından hasar alan binaların incelemesi sürüyor. DASK'tan yapılan açıklamada hasar dosyalarının yüzde 75’inin inceleme süreci tamamlandığı belirtildi. Kurum Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) sahiplerine toplam 100 milyon TL hasar ödemesi yapıldığını açıkladı. Toplam 14 bin adet olan hasar dosyalarında Düzce dışında komşu illerden de hasar bildirimleri yer alıyor.
DASK'tan yapılan açılamada şu ifadeler yer aldı:
"Dask olarak, deprem gerçeğine karşı bilinçlenmeyi artırmak ve deprem nedeniyle oluşacak maddi zararları karşılamak, afet bölgelerinde hayatın normale dönmesi için sistematik çalışmalar yapmak amacıyla çalışmaya devam ediyoruz.
23 Kasım 2022'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki Düzce/Gölyaka Depremi'nden hemen sonra, ekiplerimiz ve yöneticilerimiz ile birlikte ilk günden itibaren sahadaydık ve vatandaşlarımıza gereken desteği sunmaya başladık. Deprem sonrasında Düzce'den13.000 adet, çevredeki illerden 1.000 adet olmak üzere toplam 16 ilden 14.000 hasar ihbarı alınmış; hızla inceleme süreçleri başlatılarak ilk günden itibaren tazminat ödemelerine başlanmıştır.
Bugün itibarıyla hasar dosyalarının yüzde 75’inin inceleme süreci tamamlanmış olup ZDS sahibi vatandaşlarımıza toplam 100 milyon TL hasar ödemesi yapıldı.
Zorunlu Deprem Sigortası, depreme karşı alınacak en güçlü finansal önlemlerden biridir. DASK olarak en önemli önceliğimiz, afet sonrası vatandaşlarımızın hayatına kolaylıkla devam edebilmeleri için üzerimize düşeni yapmaktır.
Kapsamımıza giren tüm konutların Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına alınması için çalışmalarımızı sürdürürken vatandaşlarımızın Zorunlu Deprem Sigortalarını yaptırmalarını ve süresi dolan poliçelerini yenilemelerini her fırsatta hatırlatıyoruz."
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