Düzce'den şubat ayında 2 bin tondan fazla fındık ihraç edildi
Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine şubat ayında 2 bin 647 ton fındık ihracatı yapıldığı açıklandı.
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, geçtiğimiz şubat ayında Avrupa Birliğine bağlı ülkelere 2 bin 647 ton 600 kilogram fındık ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Aynı zamanda, fındık haricinde bin 141 ton 228 kilogram diğer gıda maddeleri, bin 288 ton 751 kilogram ise orman ürünü ihracatı yapıldığı belirtildi.
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