Düzenleme yürürlüğe girdi: Yurtdışı siparişlerinde yeni dönem başladı
Yurtdışından yapılan alışverişlerle ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte AB ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 30, AB dışındaki ülkelerden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 60 olarak uygulanacak.
Yurtdışı alışverişlerde yeni vergi düzenlemesi yürürlüğe girdi.
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında karar kapsamında yurtdışı e-ticaret sitelerinden yapılacak hızlı kargo alışveriş limiti, 150 eurodan 30 euroya indirilmişti.
Yeni düzenlemeyle birlikte AB ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 30, AB dışındaki ülkelerden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 60 olarak uygulanacak.
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