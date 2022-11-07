E-ticaret platformunda kasımın ilk 6 gününde 7.5 milyon ürün satıldı

E-ticaret platformu kasımın ilk 6 gününde müşteri sayısını yaklaşık 2, sipariş ise 2.5 katına çıkardı. Ziyaretçi sayısı 110 milyonun, satılan ürün 7.5 milyonun üzerine çıktı. Satışların önemli bölümünü pazar yeri işletmeleri ve KOBİ’ler gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2022 Pazartesi, 16:42
E-ticaret platformunda kasımın ilk 6 gününde 7.5 milyon ürün satıldı
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Türkiye’nin markalarının katılımıyla 1-6 Kasım arasında ‘Efsane Marka Günleri’ ile başlayan kasımın ilk 6 gününde satışları arttı.

TOPLAM SİPARİŞ 2.5 KATINA YÜKSELDİ

Yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada platformu üzerinden ilk 6 günde verilen toplam sipariş sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2.5 kat arttı, 7.5 milyonun üzerinde ürün satıldı. Kasımın avantajlarını kullanan müşteri sayısı geçen senenin yaklaşık 2 katına çıkarken kasım ayının ilk 6 gününde e-ticaret platformunun ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı günlerine kıyasla yüzde 70 artışla 110 milyonun üzerine çıktı.  

EN FAZLA ALIŞVERİŞ 20.00 - 23.00 SAATLERİ ARASINDA 

İstanbul, Ankara, İzmir’in ardından kasıma yoğun ilgi gösteren şehirler Bursa, Kocaeli, Antalya ve Konya olurken, Hepsiburada müşterileri alışveriş için en çok akşam 20 ile 23 saatleri arasını tercih etti. 

EN ÇOK SATILAN ÜRÜNLER DETERJAN VE TUVALET KÂĞIDI

Müşteriler kasımın ilk 6 gününde en çok temel tüketim, gıda, giyim, elektrikli ev aletleri, züccaciye ve sağlık-güzellik kategorilerine ilgi gösterdi. 

Hepsiburada platformu üzerinden ilk altı günde en çok sipariş verilen ürünler ise çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı tableti, tuvalet kâğıdı, ev giyim/iç çamaşırı, kakaolu fındık kreması, nano jel yastık ve bebek bezi oldu. 



E-ticaret platformu Hepsiburada kasım

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