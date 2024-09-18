EBB'de toplu iş sözleşmesi imzalandı: 3 bin 100 personele yüzde 30 oranında zam

Yayınlanma: 18.09.2024 - 17:23

Güncelleme: 18.09.2024 - 17:23

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ve ESKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan Espark A.Ş.’ye bağlı 3 bin 100 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Buna göre, mevcut taban ücrete ilk altı ayda yüzde 30 oranında artış yapıldı.

EBB ile ESKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan şirket işçileri için yüzde 30 oranında zam içeren toplu iş sözleşmesi, Belediye İş Sendikası ve Espark A.Ş. yetkilileri tarafından imzalandı. Sözleşmeyle, en düşük net maaş 31 bin 500 TL, en yüksek maaş ise 43 bin 500 TL’nin üzerine çıktı.

1 Temmuz 2024 ile 30 Haziran 2026 dönemini kapsayan iki yıllık sözleşme ile en düşük mevcut taban ücrete ilk altı ayda yüzde 30 oranında artış yapılmış oldu. Sosyal haklarda ise ortalama yüzde 420’ye varan artışlar sağlandı.

Çalışanları enflasyon ve hayat pahalılığına ezdirmemek amacıyla 2025 ve 2026 yıllarında ücretlere enflasyon oranında zam yansıtılması ve ilave refah payı da toplu iş sözleşmesinde düzenlendi.