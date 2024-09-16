ECB üyesi Kazimir: Faiz indirimlerinde acele etmek tehlikeli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, ECB'nin faiz oranlarını bir kez daha düşürmeden önce hızlı bir gevşeme ile politika hatası yapmadığından emin olmak için aralık ayına kadar beklemesi gerektiğini belirtti. Kazimir, blog yazısında “Bir sonraki adımımızı atmadan önce daha net bir tablo görmek için aralığa kadar beklememiz gerekecek” ifadelerini kullandı.

Reuters'ın haberine göre; Kazimir “Ekim ayında başka bir faiz indirimini desteklemeyi düşünmek için görünümle ilgili önemli bir değişime, güçlü bir sinyale ihtiyacım olacak. Ancak yeni bilgi akışı oldukça sınırlı” ifadelerini kullandı.

POLİTİKACILAR PİŞMANLIK YAŞAYABİLİR

Kazimir, ECB’nin gelen verilerin tahminlerini doğrulamasını sağlaması gerektiğini savunarak, “Politikacılar, enflasyon kalıcı olarak yenilmeden borçlanma maliyetlerini düşürmek için acele ettikleri takdirde pişmanlık yaşayabilir” şeklinde konuştu.

Bu yıl ikinci kez faiz oranlarını düşüren Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun 2025 sonuna kadar yüzde 2 seviyesine geri dönmesini beklediğini açıkladı.

EYLÜL'DE FAİZ İNDİRİMİNE GİDİLMİŞTİ

Avrupa Merkez Bankası, (ECB) geçtiğimiz günlerde üç temel politika faizinde indirime gitmişti.