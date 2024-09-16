ECB üyesi Kazimir: Faiz indirimlerinde acele etmek tehlikeli
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Peter Kazimir, faiz indirimleri için Aralık ayına kadar beklenmesi gerektiğini belirterek, mevcut verilerin güvenilirliğini vurguladı. Aceleci indirimlerin enflasyon kontrolünü riske atabileceğini ifade etti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, ECB'nin faiz oranlarını bir kez daha düşürmeden önce hızlı bir gevşeme ile politika hatası yapmadığından emin olmak için aralık ayına kadar beklemesi gerektiğini belirtti. Kazimir, blog yazısında “Bir sonraki adımımızı atmadan önce daha net bir tablo görmek için aralığa kadar beklememiz gerekecek” ifadelerini kullandı.
Reuters'ın haberine göre; Kazimir “Ekim ayında başka bir faiz indirimini desteklemeyi düşünmek için görünümle ilgili önemli bir değişime, güçlü bir sinyale ihtiyacım olacak. Ancak yeni bilgi akışı oldukça sınırlı” ifadelerini kullandı.
POLİTİKACILAR PİŞMANLIK YAŞAYABİLİR
Kazimir, ECB’nin gelen verilerin tahminlerini doğrulamasını sağlaması gerektiğini savunarak, “Politikacılar, enflasyon kalıcı olarak yenilmeden borçlanma maliyetlerini düşürmek için acele ettikleri takdirde pişmanlık yaşayabilir” şeklinde konuştu.
Bu yıl ikinci kez faiz oranlarını düşüren Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun 2025 sonuna kadar yüzde 2 seviyesine geri dönmesini beklediğini açıkladı.
EYLÜL'DE FAİZ İNDİRİMİNE GİDİLMİŞTİ
Avrupa Merkez Bankası, (ECB) geçtiğimiz günlerde üç temel politika faizinde indirime gitmişti.
ECB mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirmiş, böylece ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimi gerçekleşmişti.
Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin bazı zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Kısıtlayıcı para politikasının giderek azalan etkisi, tüketim ve yatırımları desteklemelidir" ifadelerini kullanmıştı.
Etiketler: #Avrupa Merkez Bankası #enflasyon #faiz
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