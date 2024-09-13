ECB'nin faiz kararı sonrası Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:49

Güncelleme: 13.09.2024 - 10:49

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 kazançla 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 18.594 puan seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 8.253 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 33.517 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.462 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 11.452 puandan işlem görüyor.

Analistler küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi sonrası artan "yumuşak iniş" beklentileriyle risk algısının azaldığını belirtti.

ALICI BİR SEYİR HAKİM

Avrupa borsalarında ile dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) üç temel politika faizinde indirime gitmesinin ardından alıcılı bir seyir hakim oldu.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, ECB mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi. Böylece ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine gitti.

Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin bazı zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Kısıtlayıcı para politikasının giderek azalan etkisi, tüketim ve yatırımları desteklemelidir." dedi.

ABD'DE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ TAKİP EDİLECEK

Lagarde, verilerin, enflasyon hedeflerine doğru yol almada kendilerine güvence verdiğini belirterek, "Projeksiyonlarımızın sağlamlığı ve dayanıklılığına olan güvenimiz arttı." ifadesini kullandı. Bugün, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.



