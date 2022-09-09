ECB'nin rekor faizi piyasaları karıştırdı: Euro ne kadar oldu (9 Eylül 2022)

09 Eylül 2022 Cuma, 09:44

Uzun süredir piyasalarda yukarı ivmeyle seyretmeye devam eden dolar, haftanın son gününden Avrupa Merkez Bankası'nın 75 baz puanlık fazi artırımı sonrasında euronun gerisinde kaldı. Euro 18,37 liraya yükselirken, dolar da 18,23 liraya yükseldi.

Haftanın son gününde dolar/TL'de yatay seyir sürerken, Euro/TL yükselişe geçti. İstanbul serbest piyasada dolar 18,2390 liradan, Euro 18,3630 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 18,2370 liradan alınan dolar 18,2390 liradan satılıyor. 18,3610 liradan alınan Euron’nun satış fiyatı ise 18,3630 lira olarak belirlendi. Eylül 2021’de yükselişe geçen dolar/TL kuru, 20 Aralık’ta 18,36 ile tarihi yüksek seviyeyi görmüştü.

KÜRESEL PİYASALAR AZALAN BELİRSİZLİKLERLE POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, Avrupa Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizlerini tarihinde ilk kez 75 baz puan artırırken, şahin duruşun enflasyonla mücadele sonlanana kadar devam edeceği mesajı verildi.

Fed Başkanı Jerome Powell da dünkü konuşmasında enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını belirterek, "İş bitene kadar devam etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu. Enflasyon ne kadar uzun süre hedefin üzerinde kalırsa riskin o kadar büyük olacağını kaydeden Powell, tarihin erken gevşeme politikasına karşı da güçlü bir şekilde uyardığını aktardı. Powell'ın yanı sıra diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Chicago Fed Başkanı Charles Evans, bankanın bu ayki toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına açık olduğunu belirtti. Faiz oranının yıl sonuna kadar yüzde 3,25-3,5 aralığına yükselmesini öngördüğünü kaydeden Evans, gelecek yıl ise yüzde 4'e ulaşmasını beklediğini aktardı.

Avrupa'da ECB dün 75 baz puanlık artışla refinansman faizini yüzde 1,25'e, mevduat faizini yüzde 0,75'e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 1,50’ye yükseltti.

Banka, 2022 için Euro Bölgesi büyüme tahminini yüzde 2,8’den yüzde 3,1’e çıkardı. Gelecek yıl için büyüme tahminini ise yüzde 2,1'den yüzde 0,9'a çekti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 17.00 ABD, temmuz ayı toptan eşya stokları ???????