Edirne Ziraat Odası Başkanı Arabacı: "1 dekar buğdayın maliyeti 2 bin 382 tl"

18 Nisan 2022 Pazartesi, 19:24

Edirne’de ekimi yapılan buğday tarlalarının temel ihtiyacı olan su, dün başlayan yağmur ile Edirneli üreticinin yüzünü güldürdü. Edirne il merkezinde 250 bin dekar, il genelinde ise bir milyon 230 bin dekar buğday ekim alanı olduğunu söyleyen Edine Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı; beklenen yağışın buğday için önemli olduğunu ve toprağa ihtiyacı olan suyu sindire sindire verdiğini söyledi.

"YAĞMUR, BUĞDAYI RAHATLATTI"

Buğday ve kanola ekimleri hakkında bilgi veren Arabacı şunları söyledi:

"Buğday ve kanola ekimlerimiz zamanından yapıldı. Kış yağışları güzel geçti. Buğdayın gelişimi gayet güzel gelişti. Son günlerde yağmura ciddi ihtiyaç vardı. Toprağın üstü kendini sıkmaya başlamıştı, buğday strese girmeye başlamıştı. Bu yağan yağmur bütün çiftçilerimizi sevindirdi. Dünden beri yağan yağmuru toprak emdi. Hızlı yağıp akıp gitmedi. Bu da bizim için sevindirici. Buğdayın yağmura çok ihtiyacı olan bir dönemde gelen yağmur. Bölgemizde 20 ila 35 kilogram arası yağış aldık. Bölge bölge değişiyor. Bu yağmur buğdayı rahatlattı. Hasatta kadar belli aralıklarda yağış alırsak iyi bir yıl olacağını umut ediyorum.”

"GÜBRESİZ EKİM YAPAN ÜRETİCİLERİMİZ OLDU"

Gübresiz ekim yapan üreticilerimiz oldu. Bu kış döneminde gübre 16 liralara kadar yükseldi, üre fiyatları. Genelde üreticilerimiz 35-40 kilo gübre kullanır buğdayın üzerine azot olarak ama burada 5-6 kilo gibi bir düşüş olmuş olabilir. Çünkü biz bu gübreyi kullanmak zorundayız. Kullanmazsak verim kaybı yaşarız, kalite düşük olur, ürünümüzü satmaya gittiğimizde istediğimiz fiyata satamayız. Ürünün ihtiyacı olan gübreyi vermeye çalışıyoruz. Gübre fiyatlarından yüzde 600 kadar artış oldu. Bundan dolayı gübre almakta zorlanan üreticilerimiz oldu” dedi.

Artan maliyetlerle ekim yapan üreticinin beklentisinin de bu yönde olup olmadığı sorusuna ise, “TMO Genel Müdürümüz Edirne’mize geldiğinde ‘siz kesinlikle masraftan kaçmayın, gübreden kaçmayın biz bu artan maliyetleri değerlendirip fiyatlandırmayı ona göre yapacağız’ diye söylediler. Devlet büyüklerimizden de bu yönde açıklamalar yaptı, biz de sezon geldiğinde bunun karşılığını alabileceğimiz bir fiyat bekliyoruz” dedi.

"DEKAR MALİYETİ 2 BİN LİRAYI GEÇTİ"

Buğdayın dekar maliyetini hesaplayan ve beklentisinin bu tabloya göre olduğunu söyleyen Arabacı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Buğday maliyetleri dediğimizde geçen yıl bir dekar buğdaya 867 TL maliyet yapmışız. Biz bunu aralık ayında TMO Genel Müdürümüz geldiğinde bunu tekrar o günkü şartlarda ekiliş yaptığımızda maliyet hesabı çıkardık. Bin 880 liraydı. Biz bunu bugünkü girdi maliyetlerimize göre tekrar bir hesap yaptık aşağı yukarı bir dekar araziye 2 bin 382 TL buğday dekar maliyeti… Bunun içerisinde icar fiyatları da var. Bu da ne demek oluyor? Bizim ortalama 400 kilo buğday aldığımız takdirde en az 5 lira 96 kuruş dekar maliyetimiz var demektir. Bu maliyetlerin göz önünde bulundurularak üreticileri mağdur etmeyecek fiyat açıklanmasını bekliyoruz."