Kuraklık buğday üreticisine 30 yıl sonra tarla sulattı
Adana’nın Kozan ilçesinde bir çiftçi, bölgede yağışların yeterli olmaması nedeniyle kurumaya yüz tutan buğday tarlasını yağmurlama sistemiyle suluyor.
Kozan'a bağlı Tepecikören Mahallesi, Çöbük mevkisinde buğday, ayçiçek ve yulaf üretimi yapan Cemil Karataş, yeterli yağış olmayınca ektiği ürünlerin gelişmediğini söyledi.
Karataş, kuraklığın devam etmesi durumda geçen yıl 600 kilogram buğday aldığı tarladan 300 kilograma kadar verim düşüşü yaşayacağını kaydetti.
BU YIL İLK KEZ...
30 yıldır çiftçilik yaptığını ve şimdiye kadar hiç buğday sulamadığını söyleyen Karataş, “Bu yıl ilk kez buğday suladık. 200 dekar arazide 20 dekar araziyi sulayabiliyorum. Bazı yerlere biçerdöverin girmesi bile meçhul. Geçen sene 650-700 kilo dekarda verim aldık. Diğer alanlarda sulama imkanım yok, yağmur yağmazsa 300 kilogram dekarda verim bekliyoruz. Bu da geçen seneye göre yarı yarıya. Dekarda 1650 TL masraf yaptım ama eğer böyle olursa masrafını zor çıkaracak. Buğdayın 7 TL açıklanması beklentisindeyiz” diye konuştu.
Sağnibey Barajından gelen kapalı sulama sistemi ile 20 dekar alanı yağmurlama yöntemiyle sulayabildiğini belirten Karataş, “Sulanamayan alanlar da kuraklık nedeniyle bitme aşamasında. Geçen yıl bu zamanda ayçiçeği diz boyuna gelmişti” diye konuştu.
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