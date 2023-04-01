Edirneli esnaf: 'Kuru soğanı 25 liradan satıyoruz ama 30 lira olacak'

Edirne’de önceki hafta pazarda 15-20 lira olan kuru soğan, bu hafta 25-30 liradan satılıyor. Pazar esnaflarından Cengiz Özel, "Yeni mahsul de çıkacak. İhracat olduğu için pahalı. Kilosunu 25 liradan satıyoruz ama 30 lira olacak. Vatandaşlar bu fiyata bile tepki gösteriyor. 30 lira olunca ne olur bilemiyorum. 2 kilo soğan alan yok, tek soğan da alan oluyor" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 17:05
Edirneli esnaf: 'Kuru soğanı 25 liradan satıyoruz ama 30 lira olacak'
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Kuru soğan fiyatındaki artış sürüyor. Edirne Merkez Pazaryeri esnafından Cengiz Özel, kuru soğanın şu anda kısıtlı şekilde piyasaya sürüldüğünü, bunun da ihracattan kaynaklandığını belirtti.

"TANE İLE SOĞAN ALANLAR VAR"

Özel, şunları kaydetti:

"Soğan ihracata gittiği için pahalı. Soğan kısıtlı. Yeni mahsuller de çıkacak. Yeniyle eskinin arası olduğu için kısıtlı soğan.  İhracat da var onun için pahalı. Kilosunu 25 liradan satıyoruz ama 30 lira gibi olacak. Vatandaşlar bu fiyata bile tepki gösteriyor. 30 lira olunca ne olur bilemiyorum. İnsanlar artık soğanı yarım kilo veya bir kilo olarak alıyor. 2 kilo alan yok.  Tek soğan da alan oluyor."


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