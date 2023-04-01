Edirneli esnaf: 'Kuru soğanı 25 liradan satıyoruz ama 30 lira olacak'
Edirne’de önceki hafta pazarda 15-20 lira olan kuru soğan, bu hafta 25-30 liradan satılıyor. Pazar esnaflarından Cengiz Özel, "Yeni mahsul de çıkacak. İhracat olduğu için pahalı. Kilosunu 25 liradan satıyoruz ama 30 lira olacak. Vatandaşlar bu fiyata bile tepki gösteriyor. 30 lira olunca ne olur bilemiyorum. 2 kilo soğan alan yok, tek soğan da alan oluyor" dedi.
Kuru soğan fiyatındaki artış sürüyor. Edirne Merkez Pazaryeri esnafından Cengiz Özel, kuru soğanın şu anda kısıtlı şekilde piyasaya sürüldüğünü, bunun da ihracattan kaynaklandığını belirtti.
"TANE İLE SOĞAN ALANLAR VAR"
Özel, şunları kaydetti:
"Soğan ihracata gittiği için pahalı. Soğan kısıtlı. Yeni mahsuller de çıkacak. Yeniyle eskinin arası olduğu için kısıtlı soğan. İhracat da var onun için pahalı. Kilosunu 25 liradan satıyoruz ama 30 lira gibi olacak. Vatandaşlar bu fiyata bile tepki gösteriyor. 30 lira olunca ne olur bilemiyorum. İnsanlar artık soğanı yarım kilo veya bir kilo olarak alıyor. 2 kilo alan yok. Tek soğan da alan oluyor."
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti binasına kurşun... Soylu'dan yeni açıklama
- Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Kılıçdaroğlu hamlesi
- Z kuşağı 'tek adama' karşı
- Kerem Kınık’ı belgeler yalanladı
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na saldıran kişi yakalandı
- Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması
- 2 aydır suspus olmuştu: 'Seccade' fotoğrafını kaçırmadı
- Muharrem İnce'de 'seccade' açıklaması!
- Fatih Altaylı'ya HÜDA PAR sansürü
- Demirtaş'tan geçmiş olsun mesajı