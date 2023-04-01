Faik Öztrak’tan 'çeyrek altın ve soğan' ile ekonomi kıyaslaması: Bu '1 Nisan şakası' değil!

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 11:36

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 11:39

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ekonominin geldiği son noktayı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile ortaya koydu.

Ekonominin durumunu 'çeyrek altın ve soğan' fiyatları üzerinden kıyaslayan Öztrak'ın paylaştığı görselde, 2002 yılında çeyrek altının 21 TL, 2023 yılında ise 1 kilogram soğanın 19,90 olduğu bilgisi yer aldı.

"21 YILIN GÖZ YAŞARTAN ACI ÖZETİ"

Faik Öztrak, söz konusu görseli "Bugün 1 Nisan! Ama bu '1 Nisan Şakası' değil. 21 yılın göz yaşartan acı özeti" yorumuyla paylaştı.