Edirne'ye toplu taşımaya zam geldi

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:51

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) ücretlerine zam yapıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın başkanlığında düzenlenen ağustos ayı meclis toplantısında alınan kararla Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) ücretlerine zam yapıldı. Kent kartla sivil biniş 5 lira 50 kuruştan 6 lira 88 kuruşa, öğrenci 3 lira 80 kuruştan 4 lira 75 kuruşa, 7 lira olan nakit biniş ise 8 lira 75 kuruşa yükseldi.

Geçen nisan ayında, kent kartla sivil biniş 4 lira 35 kuruştan 5 lira 50 kuruşa, öğrenci ise 3 liradan 3 lira 80 kuruşa, 5 lira olan nakit binişler ise 7 liraya yükselmişti.