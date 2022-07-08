İBB'den bayram hazırlığı: Toplu taşıma ücretsiz

08 Temmuz 2022 Cuma, 00:00

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı’nda temizlikten kesim-satış hizmetlerine, ulaşımdan hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya kadar tüm hazırlıklar tamamlandı.

Buna göre İBB, Avrupa Yakası’nda Kayaşehir ve Alibeyköy olmak üzere 2; Anadolu Yakası’nda ise Pendik, Sancaktepe ve Ataşehir olmak üzere 3 ayrı kurban satış ve kesim tesisi kurdu. Yaklaşık 232 bin 500 metrekarelik alana sahip olan tesisler, 289 kurban satış alanında (padok) ve 16 kesimhanede hizmet verecek.

İSTANBUL VAKFI YİNE BİNLERCE AİLEYİ SEVİNDİRECEK

İBB kuruluşu İstanbul Vakfı, hayırseverlerin bağışlarını bu bayramda da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. İstanbul Valiliği'nin izniyle başlatılan kampanyada kurban hisse bedeli 3 bin 600 TL olarak belirlendi. İnternet üzerinden başvuru yöntemiyle yapılan kampanyaya katılmak isteyenler, https://istanbulvakfi.istanbul/ sitesi üzerinden bağışta bulunabiliyor.

BAYRAMDA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ