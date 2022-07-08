İBB'den bayram hazırlığı: Toplu taşıma ücretsiz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), her bayram olduğu gibi bu bayramda da toplu ulaşım ücretsiz olacak. Anadolu ve Avrupa yakalarında 5 ayrı kurban kesim ve satış noktası kurdu. İBB, İstanbul Vakfı aracılığıyla kesilecek kurbanlarla binlerce ihtiyaç sahibine ulaşacak.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı’nda temizlikten kesim-satış hizmetlerine, ulaşımdan hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya kadar tüm hazırlıklar tamamlandı.
Buna göre İBB, Avrupa Yakası’nda Kayaşehir ve Alibeyköy olmak üzere 2; Anadolu Yakası’nda ise Pendik, Sancaktepe ve Ataşehir olmak üzere 3 ayrı kurban satış ve kesim tesisi kurdu. Yaklaşık 232 bin 500 metrekarelik alana sahip olan tesisler, 289 kurban satış alanında (padok) ve 16 kesimhanede hizmet verecek.
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İBB kuruluşu İstanbul Vakfı, hayırseverlerin bağışlarını bu bayramda da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. İstanbul Valiliği'nin izniyle başlatılan kampanyada kurban hisse bedeli 3 bin 600 TL olarak belirlendi. İnternet üzerinden başvuru yöntemiyle yapılan kampanyaya katılmak isteyenler, https://istanbulvakfi.istanbul/ sitesi üzerinden bağışta bulunabiliyor.
BAYRAMDA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ
Kurban Bayramı süresince 4 gün boyunca İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında ulaşım ücretsiz olacak. Yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler alınırken, İBB’nin Pendik ve Sancaktepe’deki kurban kesim alanlarına ve ihtiyaç duyulan mezarlıklara ek seferler düzenlenecek. Hatlarla ilgili ayrıntılı bilgiye iett.istanbul adresinden erişilebilecek.
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