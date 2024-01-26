Ege Bölgesi’nden kuru meyve ihracatı 1 milyar dolara koşuyor

Yayınlanma: 26.01.2024 - 14:00

Güncelleme: 26.01.2024 - 14:05

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), kuru meyve sektöründe ihracat verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre 2023 yılında kuru meyve ihracatı yüzde 13 artış gösterdi. Kuru meyvede 1,6 milyar dolar ihracat rakamına ulaşıldı. Açıklamada kuru meyve sektöründe 2024 yılı için 1,8 milyar dolar ihracat hedeflendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada konuşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, 1 – 25 Ocak 2024 tarihleri arasında yüzde 37’lik ihracat artış hızı yakaladıklaırını vurguladı.

Kuru meyve sektörü hakkında bilgi veren Işık, “Dünyada çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısıda açık ara öndeyiz. Dünya kuru üzüm ihracatının yüzde 32’sini tek başımıza yapıyoruz. 2023 yılında 255 bin tonluk üzüm ihracatı karşılığında 465 milyon dolarlık gelir elde ettik. Kuru incir ihracatımız 70 bin 328 ton olurken, kuru incir ihracatından yüzde 11’lik gelişimle 271 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. Üretimi Malatya’da olan ancak ihracatında Ege Bölgemizin lider olduğu kuru kayısı da ihracatımız yüzde 1’lik yükselişle 400 milyon dolardan 405 milyon dolara ulaştı. Sektörümüzde ihracatı domine eden üç ürünümüzden Türkiye genelinde 1 milyar 140 milyon dolar ihracat yaptık” şeklinde konuştu.