Egeli iş insanlarından asgari ücret açıklaması: En büyük risk enflasyondur

Yayınlanma: 20.06.2023 - 15:55

Güncelleme: 20.06.2023 - 15:55

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından yeni asgari ücretin yüzde 34 oranında zamla 11 bin 402 TL olarak açıklamasını değerlendiren Ege iş insanları enflasyona ve hükümetin atacağı ekonomik adımlara dikkat çekti.

YORGANCILAR: EN BÜYÜK RİSK ENFLASYON

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “2023 yılı ikinci yarısı için 11 bin 402 lira olarak belirlenen net asgari ücret çalışanlarımıza, işverenlerimize hayırlı olsun. Bir önceki dönemde 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteğinin 500 TL’ye çıkartılması, asgari ücrete kadar olan tutardan vergi alınmaması uygulamasının devam edecek olması ve tabi ki yüzde 34’lük bir artış önemlidir. Ancak, çalışanlarımızın artan giderleri, işverenlerimizin artan maliyetleri yüksek enflasyon karşısında elde edilen geliri de, karı da eritmektedir. Ekonomimiz üzerindeki en büyük risk enflasyondur” diye konuştu.

Enflasyon konusunda ivedilikle adım atılmasını beklediklerini vurgulayan Başkan Yorgancılar, “Yeni ekonomi yönetimimizden beklentimiz, öncelikli olarak enflasyonu düşürecek adımların ivedilikle atılmasıdır. Ancak, o zaman asgari ücret memnuniyet düzeyi sağlıklı bir şekilde belirlenecektir. Beklentimiz, yılın ikinci yarısında uygulanacak yeni ekonomi programı ile risklerin azaltılması, öngörülebilirliğin sağlanmasıdır” ifadesini kullandı.

KESTELLİ: ÜRETİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN KALDIRILMALI

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli de üretime dikkat çekerek şu ifadelerini kullandı:

“Türkiye ekonomisi farklı unsurların etkisiyle bir süredir ciddi bir dalgalanma yaşıyor. Seçimlerin sona ermesinin ardından ekonomide rasyonel düzleme dönüleceğinin en yetkili ağızlardan ifadesi bizim için memnuniyet verici oldu. Asgari ücret, memur maaşları ve emekli aylıklarındaki artışlara da bu perspektif ile bakmak gerektiğini düşünüyoruz. Yaşanan dalgalanmanın yarattığı satın alma gücü tahribatı elbette giderilmeli, ülkenin emek kesimi geride bırakılmamalıdır. Ancak verilen artışların kamunun mali dengesini, özel sektörün rekabet gücünü negatif etkilememesi mutlaka gözetilmelidir. Bütün düzenlemelerin, ülkenin üretim gücünü arttıracak, rekabet gücünü yükseltecek bir amaca hizmet etmesi elzemdir. Bu nedenle bir yandan emek kesiminin satın alma gücü iyileştirilirken diğer yandan üretimin önündeki engellerin kaldırılması ve rekabet gücünün yükseltilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda da en uygun adımların kısa zamanda atılacağına inanıyoruz.”