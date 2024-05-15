Ege’nin zeytini Mehmet Emre Uygun’a emanet

Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:37

Güncelleme: 15.05.2024 - 10:37

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri’nin 5910 sayılı kanunu gereği başkanlık görevinde 8 yılı doldurduğu için başkanlık görevi kanunen sona erdi. Ege İhracatçı Birlikleri’nde toplanan, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu, yaptığı seçim sonucunda EZZİB Başkan Yardımcısı Emre Uygun’u oybirliğiyle EZZİB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçti.

EZZİB Yönetim Kurulu’nda Davut Er ise; Mehmet Emre Uygun’dan boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına oy birliğiyle seçildi. Emre Uygun ile Davut Er, halef-selef oldu.

Yeni dönemde; Mehmet Kadri Gündeş, EZZİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine devam ederken, Ayhan Bakan, Aykut Eker, Aysun Aras, Güngör Şarman, İsmail Selçuk, Levent Bilginoğulları, Mehmet Şafi Tunç ve Rahmi Balsarı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürecekler.

UYGUN: İHRACAT KISITLAMASININ KALDIRILMASI ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ

Türkiye’nin son çeyrek asırda zeytincilik sektörüne büyük yatırımlar yaptığına dikkati çeken Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M. Emre Uygun, 90 milyondan 200 milyona çıkan zeytin ağacı varlığının rekoltede kendini hissettirmeye başladığını, bu rekoltenin katma değere dönüşmesi, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için ihracatın tarım ürünlerinin sigortası niteliğinde olduğunu vurguladı.

Zeytinyağı ihracatında devam eden dökme ve varilli ihracat kısıtlamasının kaldırılmasının öncelikli görevleri olduğunun altını çizen Başkan Uygun, “Türkiye’de 200 bin ton civarında zeytinyağı stoğu var. 2024/25 sezonu için yüksek bir rekoltenin geleceği ile ilgili emareler güçlü bir şekilde ortada. İspanya, İtalya, Yunanistan gibi üretici ülkelerde de güzel bir rekolte beklentisi hâkim. Bu şartlarda zeytinyağındaki dökme ve varilli ihracat kısıtlamasının kaldırılması gerektiğini Ticaret Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerde dillendiriyoruz. Bu konuda kısa sürede sonuç almak için çaba göstereceğiz” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLAR İHRACATA ULAŞMAK”

Dünya genelinde zeytinyağı fiyatlarının 10 Avro seviyelerinden 6-7 Avro bandına gerilediği bilgisini paylaşan EZZİB Başkanı Uygun sözlerini şöyle tamamladı; “Elimizde stoktaki ürünler beklediği için değer kaybederken fiyatlardaki gerileme nedeniyle kaybımız katmerlendi. Kısıtlamaların kalkması durumunda 2024/25 sezonunda Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünün ihracatta 1 milyar doları geçebilecek potansiyele sahip olduğu ortada. Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları olarak önümüzdeki yıllarda dünyanın dört bir tarafında Türk zeytin ve zeytinyağını pazarlayarak yıllık 1 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmak için çalışacağız.”