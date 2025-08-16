Eğitime harcananın çok üstünde, sağlık harcamalarının ise iki katı: AKP, faizi uçurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, bütçe içerisindeki eğitim, sağlık ve faiz giderlerini karşılaştırdı. Karatepe’nin araştırmasına göre, 2016’da sağlık hizmetlerinin bütçe içindeki payı yüzde 5, eğitim hizmetlerinin yüzde 19’du. Faiz giderlerinin bütçe içindeki payı ise yüzde 10 seviyesindeydi. Yıllar içindeki eğitim hizmetlerinin bütçe içindeki payı düştü. 2022 yılında yüzde 15’in altına indi. Sağlık hizmeti giderlerinin bütçe içerisindeki payı ise uzun bir süre yatay seyretti. Pandeminin de olduğu 2020 yılından itibaren arttı. Ancak ne eğitim hizmetleri ne de sağlık hizmetlerinin bütçe içindeki payı faize ayrılan kaynağın hızına ulaşamadı.

FAİZ GİDERİ FIRLADI

Faiz giderlerinin bütçe içindeki payı 2019 yılından itibaren artmaya başladı. 2021 yılında yüzde 15’e yaklaştı. Sonra 2022 yılında yüzde 10’a kadar geriledi. Ancak daha sonra yeniden artışa geçti. 2024 yılından itibaren ise adeta fırlama yaptı. 2025 itibariyle eğitim hizmetlerinin bütçe içindeki payı yüzde 13’e indi. Sağlık hizmetlerinin bütçe içindeki payı da 2024 sonrası gerileyerek yüzde 8 oldu. Buna karşın faiz ödemelerinin bütçe içindeki payı yüzde 16’ya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, son 10 yılda nüfus yaklaşık yüzde 10 artarken, eğitime ayrılan payın sürekli gerilediğine dikkat çekti. Karatepe, “Faize ödenen para eğitime harcananın çok üstünde, sağlık harcamalarının ise iki katı” dedi.