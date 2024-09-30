Ehliyet harcına büyük zam! 2025 yılında ehliyet harcı ne kadar olacak? Ehliyet harç fiyatları ne kadar...
Ehliyet harcı için beklenen zam belli oldu. Yeniden değerleme oranı yapılacak zamda belirleyici olacak. İşte 2024 yılı ve 2025 yılında beklenen ehliyet harç fiyatları...
Ehliyet almak isteyen sürücü adayları tarafından ödenmesi gereken ehliyet harcı, 2025 yılı itibarıyla yeniden değerleme oranına göre zamlanacak.
Kasım ayında belli olacak yeniden değerleme oranı üzerinde B sınıfı harç ücretinin 5 bin 720 lirayı aşacağı ortaya çıktı.
B sınıfı harç ücretinin 5 bin 720 lirayı aşması beklenirken Cumhurbaşkanı'nın yetki kullanıp zam oranını düşürebilmesi ise mümkün.
Ehliyet başvurusu yapmadan önce ödenen ehliyet harç ücreti sene başında yüzde 58,46 oranında zamlanmıştı. Bu yıl yapılması beklenen zam oranı ise yüzde 45 oranında.
EHLİYET HARÇ ÜCRETİNE BÜYÜK ORANDA BÜYÜK ZAM GELİYOR
2025 yılı ile birlikte ehliyet harç tutarı da değişecek. İşte ehliyet ücreti ne kadar olacak sorusunun yanıtı…
Kasım ayında açıklanacak olan yeniden değerleme oranının yüzde 45'i bulabileceği tahmin ediliyor.
Ehliyet harç tutarı da 2025 yılı itibarıyla bu oranla zamlanabilir.
Yeniden değerleme oranını kesin olarak belirleyecek olan eylül ve ekim ayı enflasyonları sıfır bile olsa oran yine de yüzde 43'ü aşacak.
2024 YILI EHLİYET HARÇ ÜCRETLERİ
- B Sınıfı Ehliyet Harcı: 3.945,40 TL
- A, A1, A2 Ehliyet Harcı: 1.308,40 TL
- B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M Ehliyet Harcı: 6.583, 50 TL
EHLİYET ÜCRETLERİ YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE BELİRLENİYOR
2025 yılı ehliyet harç ücretleri yeniden değerleme oranınına göre belirlenecekken bu oranın yüzde 45 olması durumunda ehliyet harçları şöyle olacak:
- B Sınıfı Ehliyet Harcı: 5.720,80 TL
- A, A1, A2 Ehliyet Harcı: 1.896 TL
- B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M Ehliyet Harcı: 9.545 TL
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