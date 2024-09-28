Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Eylül ayında faiz kararı kaç açıklanmıştı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi Eylül ayı kararının geride kalmasının ardından şimdi de bu yılın 10. faiz kararı ve PPK toplantısının tarihi gündeme geldi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Eylül ayında faiz kararı kaç açıklanmıştı?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Eylül ayında faiz kararı kaç açıklanmıştı?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 09:44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Eylül ayında faiz kararı kaç açıklanmıştı?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 17 Ekim 2024 tarihinde toplanacak.

Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'da kamuoyu ile paylaşılıyor.

EYLÜL AYINDA FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirilmişti.


Etiketler: #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #politika faizi #Faiz kararı

İlgili Haberler

TCMB 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı

TCMB 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında yine aynı açıklama: Enflasyon yavaşlayacak!

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında yine aynı açıklama: Enflasyon yavaşlayacak!
TCMB açıkladı: Mevduat ve kredi hacmi artışta

TCMB açıkladı: Mevduat ve kredi hacmi artışta
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler