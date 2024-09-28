Yayınlanma: 28.09.2024 - 09:44

Güncelleme: 28.09.2024 - 09:44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Eylül ayında faiz kararı kaç açıklanmıştı?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 17 Ekim 2024 tarihinde toplanacak.

Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'da kamuoyu ile paylaşılıyor.

EYLÜL AYINDA FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirilmişti.