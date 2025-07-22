Ehliyet sahipleri dikkat: Son yenileme tarihi belli oldu! Fiyatlar katlanacak...

Eski tip ehliyet sahiplerinin yenileme işlemleri için son tarih yaklaşıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yaklaşık 3,5 milyon kişinin hâlâ eski tip sürücü belgesi kullandığını açıkladı. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve hangi evraklar gerekiyor?

ESKİ TİP EHLİYETLER GEÇERSİZ OLACAK

Ehliyet yenileme işlemleri için belirlenen süre 31 Temmuz 2025’te sona erecek. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanların eski tip belgeleri geçersiz olacak. Süre dolmadan başvuru yapanlar sadece 15 TL ödeyerek yeni ehliyet sahibi olabilecek. Ancak 1 Ağustos 2025’ten sonra yapılacak başvurularda B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL’ye kadar çıkacak.

32 MİLYON KİŞİ YENİ NESİL EHLİYET KULLANIYOR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de 32 milyon 466 bin 334 kişi yeni nesil sürücü belgelerini kullanıyor. Eski tip ehliyetini yenilemeyen 3 milyon 211 bin 157 kişi için ise uyarı yapıldı. Bu kişilerin 1 Ağustos 2025’ten önce başvuru yapmaları gerekiyor.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenilemek isteyen sürücüler, aşağıdaki yöntemlerden biriyle randevu alarak nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor:

Alo 199 çağrı hattı

“nvi.gov.tr” internet sitesi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması

GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyet yenileme için gereken evraklar şunlar:

Eski sürücü belgesi

15 TL başvuru ücreti ödeme dekontu

Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

MERNİS’te kayıtlı açık adres bilgisi

YENİ EHLİYETLER NASIL TESLİM EDİLİYOR?

Tüm belgelerini tamamlayan başvuru sahiplerinin yeni ehliyetleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak PTT aracılığıyla adreslerine gönderiliyor.