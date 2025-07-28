Ehliyet yenilemede son üç gün: Büyük cezalar kapıda!

Türkiye’de 2016 öncesi alınan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre sona yaklaşıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, işlemlerin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlanması gerektiğini bir kez daha duyurdu.

SÜRE UZATILDI MI?

Daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından süre uzatılmış olsa da, son açıklamalara göre yenileme süresi değiştirilmedi. Belirlenen son tarih olan 31 Temmuz 2025 geçerliliğini koruyor.

EHLİYETİ YENİLEMEYENLER NEYLE KARŞILAŞACAK?

1 Ağustos 2025 itibarıyla eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak. Bu tarihten sonra eski belge ile araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi gereği 12 bin 978 TL’ye varan para cezası uygulanacak. Ayrıca, B sınıfı ehliyet yenileme ücretleri 7 bin 438 TL’ye yükselmiş durumda.

YENİ NESİL EHLİYET KULLANANLARIN SAYISI ARTIYOR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de 32 milyon 466 bin 334 kişi yeni tip sürücü belgesine geçti. Ancak hâlâ 3 milyon 211 bin 157 kişi eski tip ehliyet kullanıyor. Bu kişilerin 31 Temmuz 2025’ten önce başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Ehliyet yenilemek isteyenler, randevularını aşağıdaki yollardan alarak nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor:

Alo 199 çağrı hattı

nvi.gov.tr resmi sitesi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması

GEREKLİ BELGELER NELER?

Yenileme işlemi için istenen belgeler:

Eski sürücü belgesi

15 TL başvuru ücreti dekontu

Yetkili sağlık kurumundan alınan sürücü sağlık raporu

Son 6 ayda çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf

MERNİS’te kayıtlı açık adres bilgisi

YENİ EHLİYET TESLİMATI NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Başvuru ve belgeleri tamamlayanların yeni ehliyetleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp PTT aracılığıyla adreslerine gönderiliyor.