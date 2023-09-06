EİB Başkanı Eskinazi: Döviz kurları ihracatı frenliyor
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi uygulanan yanlış ekonomik politikalar nedeniyle bazı hedeflerini gerçekleştiremediklerini aktararak, “İhracatımızın büyümeye etkisi eksi seviyede. Bu şartlarda ihracatçı sermayeden yemeye devam ediyor. Dünyadaki rakiplerimizde Türkiye’deki gibi bir enflasyon oranı maalesef yok. Enflasyonun yakıcılığını döviz kurları söndüremezse tablo daha da kötüleşecek” dedi.
Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Verilere göre; 2022 yılı ağustos ayında 1 milyar 531 milyon dolarlık ihracata imza atan EİB’nin ihracatı yüzde 0,5 düşüş göstererek 1 milyar 522 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
2023 yılına girerken “Hedefimiz mevcudu korumak” diyen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi 2023 yılının üçte ikilik diliminin geride kaldığını bu süreçte öngörülerinin bire bir gerçekleştiğini, bunun altında yatan başlıca nedenin uygulanan yanlış ekonomik politikalar olduğunu dile getirdi.
Türkiye’nin son 1 yıllık enflasyonunun TÜİK verilerine göre yüzde 59 olduğunu ifade eden Eskinazi; “Piyasada hissedilen enflasyon üç haneli. 28 Mayıs’ta yapılan seçimler sonrasında gelen zamlar belimizi büktü. Son 1 yılda dövizdeki artış ise yüzde 40 civarında. Öncesinde de döviz uzun süre 18,80 civarında çakılı kalmıştı. Dünya’nın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefimizi tutturmak istiyorsak, sağlıklı bir büyüme trendi yakalamak istiyorsak bu hedefler için her ay ihracatımızı minimum yüzde 10 artırmak zorundayız. Bizim büyüme rakamlarımızı ihracat değil, tüketim rakamları sağlıyor. İhracatımızın büyümeye etkisi eksi seviyede. Bu şartlarda ihracatçı sermayeden yemeye devam ediyor. Dünyadaki rakiplerimizde Türkiye’deki gibi bir enflasyon oranı maalesef yok. Bizim döviz bazında fiyat artışı taleplerimizi olumlu karşılamıyorlar ve başka alternatif pazarlara yöneliyorlar. Enflasyonun yakıcılığını döviz kurları söndüremezse tablo daha da kötüleşecek” tespitinde bulundu.
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