Ek iş yapıyorlar: Gündüz işçi akşam garson
Milyon dolarlık milli mühimmatın teslim edildiği Türk Harb-İş Sendikası’na bağlı emekçiler geçinemiyor. Ek iş yapmak zorunda kalan yetişmiş ve tecrübeli işçiler özel sektöre de geçiş yapıyor.
Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir ile İstanbul şubeleri cumartesi günü Ankara Ulus’ta basın açıklaması yapmak istedi. Ancak işçilerin toplu olarak Ankara’ya girişine izin verilmedi, sadece 10 kişinin geçebileceği belirtildi. Hep beraber gitmek isteyen işçiler ise bunu kabul etmedi. Eskişehir’den gelen işçiler Temelli’de basın açıklaması yapabildi.
Milyon dolarlık F-16, F-4 uçaklarının bakım ve onarımlarının yapıldığı askeri fabrikalarda çalışan işçiler geçinemedikleri için ek iş yapmak zorunda kaldıklarını bildirdi. Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, milli mühimmatların Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki muharip uçaklara entegrasyonu konusunda tek yetkili kuruluş olduklarını belirterek “İşçiler geçinemiyor. Ya istifa edip özel sektöre geçiyorlar ya da istemedikleri halde emekli oluyorlar” dedi. Ek iş yapan işçiler olduğuna işaret eden Atak, “İşçiler geçinemiyor. Akşam garsonluk yapan var. Milyon dolarlık uçak motorlarını teslim ettiğiniz kişileri ek iş yapmak zorunda bırakıyorsunuz” diye konuştu. Askeri işyerlerinde çalışan yetişmiş tecrübeli işçilerin geçim sıkıntılarından dolayı ya istifa edip özel şirketlere geçtiklerini ya da istemedikleri halde emekliye ayrıldıklarını belirterek bu durumun askeri fabrikaların geleceğini tehlikeye atacağını ifade etti.
NE İSTİYORLAR ?
- Emekliye, asgari ücretliye, memura verilen zam bize de verilerek artış yüzde 49.25’e tamamlansın.
- Seyyanen 12 bin lira zam yapılsın. Bu da en az yüzde 20’den başlayarak eğitim, kıdem vb. kriterlere göre yukarı yönlü artırılsın.
- Meslek ve özlük hakları iyileştirilsin.
- Gelir vergisindeki adaletsizlik giderilsin. Ocakta aldığımız ücreti aralıkta alabilmek için oran yüzde 15’te sabitlensin.
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