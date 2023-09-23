Ek MTV iptal davasında kritik tarih! Ek MTV iptal edilecek mi?
Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşerek karara bağlayacak.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla tüm taşıtlarda 2023 yılı için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV alınmasına yönelik karar alındı.
Ek MTV'nin birinci taksitinin son ödeme süresi 6 Eylül'e kadar uzatılmıştı. Vergiyi ödemeyen yurttaşlar; araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurtdışına çıkaramayacak.
DÜZENLEME YARGIYA TAŞINDI
Kararın ardından CHP ise ek MTV düzenlemesini yargıya taşıdı.
CHP, 15 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7456 sayılı "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurmuştu.
Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini yaparak, dosyayı esastan görüşmeye karar vermişti.
PERŞEMBE GÖRÜŞÜLECEK
Başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşülerek karara bağlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her an 7 büyüklüğünde...'
- 17 yaşındaki liselinin ifadesi ortaya çıktı
- 13 bin Euro'luk vale hikâyesi
- İmam Ahmet Gür hakkında yeni gelişme!
- Telefona gelen link...
- Eyüpspor, durdurulamıyor!
- Yargıdan 'Ali Erbaş' kararı!
- Ünlü oyuncu Murat Ünalmış evlendi
- Sınıf geçmede yeni düzenleme! O dersi 70 olmayan kalacak
- CHP İstanbul'da ilk aday belli oldu