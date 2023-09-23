Ek MTV iptal davasında kritik tarih! Ek MTV iptal edilecek mi?

Yayınlanma: 23.09.2023 - 11:20

Güncelleme: 23.09.2023 - 11:20

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla tüm taşıtlarda 2023 yılı için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV alınmasına yönelik karar alındı.

Ek MTV'nin birinci taksitinin son ödeme süresi 6 Eylül'e kadar uzatılmıştı. Vergiyi ödemeyen yurttaşlar; araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurtdışına çıkaramayacak.

DÜZENLEME YARGIYA TAŞINDI

Kararın ardından CHP ise ek MTV düzenlemesini yargıya taşıdı.

CHP, 15 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7456 sayılı "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini yaparak, dosyayı esastan görüşmeye karar vermişti.

PERŞEMBE GÖRÜŞÜLECEK

Başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşülerek karara bağlanacak.



