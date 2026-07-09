Ek ödeme tutarındaki kritik formül: e-Devlet üzerinden zamlı emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Milyonlarca emeklinin beklediği temmuz ayı maaş zamları belli olurken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da zamlı maaş bilgilerini e-Devlet sistemine işlemeye başladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında maaş zammı alacak. Güncellenen verilerin sisteme yüklenmesiyle milyonlarca emekli, yeni maaşını öğrenmek için e-Devlet'e yöneldi.

E-DEVLET'TEN ZAMLI MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Emekliler, sigorta kollarına göre e-Devlet üzerinden güncel maaş bilgilerine ulaşabiliyor.

SSK emeklileri "4A Emekli Ödeme Bilgileri", Bağ-Kur emeklileri "4B Emekli Ödeme Bilgileri", memur emeklileri ise "4C Emekli Ödeme Bilgileri" ekranından temmuz ayına ait güncel verilerini görüntüleyebiliyor.

Bu ekranda yer alan "Ek Ödeme Tutarı", zamlı maaşın hesaplanmasında temel gösterge olarak öne çıkıyor.

Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök maaşlarını hesaplayabiliyor. Aynı tutarın 26 ile çarpılması ise ek ödeme dahil banka hesabına yatırılacak toplam aylığı gösteriyor. Ek ödeme oranı yüzde 5 olan emekliler için ise farklı hesaplama katsayıları uygulanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA MECLİS SÜRECİ SÜRÜYOR

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören kanun teklifinin TBMM'deki görüşmeleri ise devam ediyor.

Teklif henüz yasalaşmadığı için yeni taban aylık tutarı kesinleşmedi. Düzenlemenin maaş ödeme takvimine yetişmesi halinde taban aylık alan emekliler zamlı ödemelerini doğrudan alacak. Sürecin uzaması durumunda ise oluşacak maaş farkı daha sonra hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayı zamlı maaş ödemeleri, hak sahiplerinin statüsüne göre belirlenen takvim kapsamında yapılacak.

Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz'dan itibaren almaya başlayacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı aylıkları ise tahsis numaralarının son hanesine göre 17-28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Memur emeklilerine yapılacak maaş farkı ödemelerinin takvimi ise ilerleyen günlerde ayrıca açıklanacak.