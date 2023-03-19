Ek vergi teknoloji girişimlerini vuracak

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı ve Girişimcilik Vakfı dün ortak açıklama yaparak “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la getirilen ve yatırım alan girişimlerin de ödemekle yükümlü kalacağı yeni ek vergiye karşı çıktı.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 04:00
Ek vergi teknoloji girişimlerini vuracak
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Açıklamada bu konuda şu vurgu yapıldı: “Türkiye’nin girişim ve yatırım ekosistemine çok ciddi olumsuz etki edecek ve özellikle yabancı yatırımcılar açısından Türkiye’ye olan güveni sarsacaktır. Uygulama yatırımcı ilgisinin azalması ve yatırım yapılacak şirketlerin yurtdışına taşınması gibi sonuçların yanı sıra yatırım yapan ve büyüme amacı olan şirketlerin teknoloji geliştirme odaklı yeni ticari faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesine de neden olabilecektir.” 

670 MİLYON DOLAR

Yine açıklamaya göre teknoloji girişimleri, geçen yıl girişim ekosisteminden 670 milyon dolar yatırım aldı ve önemli bir kısmı yurtdışından geldi. İlginin kaybolmasına neden olacak yeni vergi aynı zamanda başarılı girişimleri Türkiye’de kalmaya ikna etmeyi de zorlaştıracak. 



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