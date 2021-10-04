Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ekim ayı için yüzde 16,42 oldu.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ekim ayı kira artış oranları belli oldu.
TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ekim ayı için yüzde 16,42 oldu.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Eşinin cinsel içerikli videosunu izleten isim konuştu
- İsmi belli oldu, yeni parti geliyor
- Sigaraya zam geldi!
- Davutoğlu'ndan çarpıcı Erdoğan iddiası
- BAE’den Türkiye açıklaması
- Erdoğan markette alışveriş yaptı
- İmamdan Atatürk düşmanlığı!
- Erdoğan ve Altun’a meydan okudu
- Uğur Şahin'den kritik açıklama