Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

04 Ekim 2021 Pazartesi, 10:23

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ekim ayı kira artış oranları belli oldu.

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ekim ayı için yüzde 16,42 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.