Son dakika... Sigaraya zam geldi!
Türkiye, ekim ayına zamlarla başladı. Sigara fiyatlarına da zam geldi. İşte zamlı sigara fiyatları...
Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, bazı sigara fiyatlarına 1 TL zam geldiğini açıkladı.
ZAMLI SİGARA FİYATLARI
Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş'ın paylaştığı listeye göre 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Zam bir şirket tarafından yapılırken diğer üreticilerin de fiyat artışına gidip gitmeyeceği enflasyon açısından takip ediliyor.
TÜİK verilerine göre, tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 4.88 olan alkollü içecekler ve tütün setinde bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın %4.57 ile büyük bölümü sigaraya ait.
TÜİK verilerine göre, ortalama sigara fiyatı ise 15.63 TL. Sigara fiyatlarındaki değişimin enflasyona etkisini tüm sigaralara zam yapılıp yapmayacağı da şekillendirecek.
Her yıl Ocak ve Haziran ayında olmak üzere genel olarak yılda iki kez yeniden değerleme oranında gerçekleşen sigara vergi artışlarının 2021 yılında yapılmamış aksine vergi indirimine gidilmişti. Bu şekilde fiyatı hükümet tarafından belirlenen/yönlendirilen ürünlerde 2021'de enflasyona katkı için vergi indirimleri ya da artış yapılmaması yöntemi kullanılıyor.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Eşinin cinsel içerikli videosunu izleten isim konuştu
- İsmi belli oldu, yeni parti geliyor
- Sigaraya zam geldi!
- Davutoğlu'ndan çarpıcı Erdoğan iddiası
- BAE’den Türkiye açıklaması
- Erdoğan markette alışveriş yaptı
- İmamdan Atatürk düşmanlığı!
- Erdoğan ve Altun’a meydan okudu
- Uğur Şahin'den kritik açıklama