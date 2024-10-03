Ekim ayı kira artış tavanı belli oldu
Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ekim ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler sonrası Ekim ayı kira artış tavanı yüzde 63,47 olarak gerçekleşti. TÜFE’deki değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşti.
TÜİK, Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Eylül ayı enflasyonu 2,97, yıllık enflasyon ise yüzde 49,38 olarak kaydedildi.
Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), açıklanan verilere göre 14 ay sonra yüzde 50 seviyesinin altına indi. Yıllık enflasyon 2021'den sonra ilk kez politika faizinin de altına geriledi.
ÜFE EYLÜLDE YÜZDE 1,37
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde yüzde 1,37 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 33,09 arttı.
Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek enflasyon eylülde yüzde 3,57 arttı, yıllık bazda artış yüzde 49,10 oldu.
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