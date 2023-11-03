Ekim enflasyon verisi belli oldu... Memur ve emekliye zam tablosu değişti! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve memurlar ne kadar zam alacak?

Yayınlanma: 03.11.2023 - 12:25

Güncelleme: 03.11.2023 - 13:10

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın geriye kalan aylarına ilişkin ekim enflasyon verisi belli oldu. TÜİK'in açıkladığı ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda yüzde 61,36 oldu. Bu verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşti.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 65'e yükseltti. Enflasyon oranı ekim sonu itibarıyla yüzde 61,36 oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

Ekim sonu itibarıyla bu rakam yüzde 22'yi aşmış durumda. Net rakam kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

OCAKTA MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına paralel yüzde 68.01 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 40.28, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 52.19 oranında zam yapılacak.