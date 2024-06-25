EKK: 'Haziran ayıyla birlikte dezenflasyon süreci başlayacak'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki, yılın 5. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süreci başlayacak ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecektir" ifadeleri kullanıldı.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Ekonomi programımızın ilk yılını geride bırakırken, şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımlarımız doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Bu süreçte daha dengeli bir büyümeye doğru yol alırken istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaşmış, işsizlik oranı düşmeye devam ederek tek haneli seviyelerde seyretmiştir. Kalıcı refah artışına ulaşmak ve yatırım ortamını daha da iyileştirmek için fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir. Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süreci başlayacak ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecektir" ifadeleri kullanıldı.
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