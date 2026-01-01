Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu Başkanı tarih vererek açıkladı!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şubat ayında bir değişiklik gerekiyorsa, Ticaret Bakanlığı'yla görüşerek bugüne kadar olduğu gibi bunda da en makul fiyat neyse onu size duyuracağız" dedi.

Balcı, Sakarya Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 41. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye genelinde yanlış anlaşılan bazı konulara açıklık getirmek istediklerini söyledi.

EKMEK FİYATLARIYLA İLGİLİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Söz konusu toplantıda ekmek fiyatlarına ilişkin kamuoyunun merakını gidermeyi amaçladıklarını belirten Balcı, asgari ücretteki artış sonrasında en son 8’inci ayda yapılan fiyat değişikliğinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Yeni düzenlemeyle birlikte illerde bulunan itiraz komisyonunun uzlaşma komisyonu olarak değiştirildiğini belirten Balcı, bu komisyonun 6 kişiden oluştuğunu, üyelerin 4’ünün idareyi, 2’sinin ise esnafı temsil ettiğini aktardı.

“TİCARET BAKANLIĞI İLE ORTAK KARAR ALIYORUZ”

Bugüne kadar yapılan tüm çalışmalarda Ticaret Bakanlığı ile müşterek kararlar alındığını vurgulayan Balcı, fırıncı esnafının endişe etmesine gerek olmadığını söyledi. Balcı, halkın temel gıda maddesi olan ekmek konusunda sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini dile getirdi.

Halka en ucuz, kaliteli ve hijyenik koşullarda üretilmiş ekmeği sunmak için gerekli tüm adımların atıldığını belirten Balcı, daha önce yaptıkları açıklamaları da hatırlattı.

Balcı, "2025 yılının 8. ayında fiyat değişikliği olduğunda, 'Ekmek kilogram fiyatının 75 lira olduğunu, asgari ücretin artmasıyla o gün 900 lira olan un fiyatının 1100 lira seviyesine, maya fiyatının 600 liradan 975 liraya çıkmasına rağmen 2026 yılında sevindirici bir haber veriyoruz, ekmek fiyatında henüz herhangi bir değişiklik yok' dedik" ifadelerini kullandı.

EKMEK FİYATLARINDA ARTIŞ ORANLARI

Balcı, 2024’ün son 6 ayındaki fiyat artışlarının 2025’e kalması nedeniyle geçen yıl yüzde 50 oranında değişiklik yapıldığını, son iki yıla bakıldığında ekmek fiyatlarındaki artışın ortalama yüzde 37,5, son üç yılda ise yüzde 30 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Bu oranların enflasyona kıyasla makul olduğunu ifade etti.

“8’İNCİ AYA KADAR ZAM YOK” HABERLERİNE TEPKİ

Bazı basın organlarında yer alan ve kendisine atfedilen ifadelerin yanlış yorumlandığını belirten Balcı, “8’inci aya kadar zam yok” şeklindeki manşetlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Balcı, açıklamalarında "2026'nın sonuna kadar zam yok" veya "8'inci aydan sonra ekmek fiyatı artacak" şeklinde bir ifade bulunmadığını vurgulayarak, sürecin Ticaret Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler sonucunda netleşeceğini dile getirdi.

Yanlış haberlerin, kamuoyunda hassas bir konu olan ekmek fiyatlarıyla ilgili yanıltıcı algı oluşturduğunu belirten Balcı, bu durumun düzeltilmesini istediğini sözlerine ekledi.